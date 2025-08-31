Etíopes Tadu Abate y Bekelech Gudeta ganan la Maratón de Ciudad de México

El etíope Tadu Abate Deme y su paisana Bekelech Gudeta Gorecha ganaron el domingo la 42 Maratón Internacional de Ciudad de México, en la que la peruana Thalia Valdivia llegó en segundo lugar.

Tadu Abate Deme, de 27 años, cruzó la meta con un tiempo de 2 horas 11 minutos 15 segundos, luego de adueñarse del liderato de la prueba en los kilómetros finales.

El podio masculino se completó con dos kenianos.

Benard Kipkorir, de 34 años, con un tiempo de 2h11:26 fue segundo y Edwin Kiptoo, de 32 años y ganador de esta maratón en 2022 y 2024 fue tercero con un crono de 2h13:06.

En la carrera femenina, Bekelech Gudeta Gorecha, de 27 años, se impuso con tiempo de 2h28:34.

La peruana Thalia Valdivia, de 29 años, la escoltó con 2h32:27 tras un cierre espectacular en el que pasó del tercer al segundo lugar.

Ruth Jebet, de 28 años, que nació en Kenia pero compite por Bahréin, completó el podio en la tercera posición con tiempo de 2h32:46.

Los ganadores Tadu Abate y Bekelech Gudeta se llevaron, cada uno, US$50.000 de premio.

En esta Maratón de Ciudad de México participaron 30.000 corredores.

El recorrido de 42.195 metros comenzó en Ciudad Universitaria, al sur de la capital mexicana, y finalizó en la Plaza de la Constitución -Zócalo- en el centro de la urbe situada a 2240 metros sobre el nivel del mar.

Esta edición celebró los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan, la capital del imperio mexica.

Como parte de la conmemoración, las medallas entregadas tienen la figura de Cihualcóatl (mujer serpiente), diosa de la fertilidad de la tierra, la vida y la guerra.

–- Resultados de la Maratón de Ciudad de México:

- Hombres

1. Tadu Abate Deme (Etiopía) 2h11:15

2. Benard Kipkorir (Kenia) 2h11:26

3. Edwin Kiptoo (Kenia) 2h13:06

- Mujeres

1. Bekelech Gudeta Gorecha (Etiopía) 2h28:34

2. Thalia Valdivia (Perú) 2h32:27

3. Ruth Jebet (Bahréin) 2h32:46

