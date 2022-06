Etiopía acusa a agencias humanitarias de entregar productos "no autorizados" en Tigré

El gobierno etíope pidió que se refuercen los controles en el envío de ayuda humanitaria a la región de Tigré y denunció la entrega de materiales "no autorizados", utilizados por las fuerzas de este territorio separatista enfrentado al ejecutivo central.

Las autoridades etíopes autorizaron el 1 de abril el envío de ayuda humanitaria al Tigré por vía terrestre, pero las cantidades enviadas resultan insuficientes ante las inmensas necesidades de un territorio sometido a "un bloqueo humanitario", según la ONU.

El viceprimer ministro, Demeke Mekonen, dijo el sábado que la ayuda humanitaria debe ser objeto "de una atención particular para impedir que algunos bienes lleguen a manos" del Frente de Liberación del Pueblo del Tigré (TPLF), la formación que gobernaba esta región norteña antes de la ofensiva del ejército en noviembre de 2020.

"He constatado intentos de transportar más combustible del autorizado y bienes no autorizados que pueden ser utilizados para lograr los objetivos del grupo terrorista", añadió Mekonen, que no mencionó los productos a los que se refería.

