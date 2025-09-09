Etiopía.- Etiopía inaugura la Gran Presa del Renacimiento y reitera que no busca "dañar a los países vecinos"

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha inaugurado este martes la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD), un enorme proyecto de infraestructura en el Nilo Azul que ha provocado grandes tensiones con los países río abajo, Sudán y Egipto, un acto en el que ha reiterado que Adís Abeba no busca "dañar a los países vecinos".

Abiy ha destacado durante la ceremonia, que ha tenido lugar en Guba y ha contado con la presencia de varios altos cargos de países africanos, que Etiopía "ha hecho historia" con la construcción de esta presa y ha destacado que la infraestructura busca garantizar la "prosperidad" en la región.

"Nuestros hermanos deben entender que Etiopía nunca ignorará los derechos de los vecinos", ha señalado, al tiempo que ha pedido a Sudán y Egipto que "dejen atrás el pasado y estén preparados para trabajar juntos y en colaboración sobre los grandes trabajos que se llevarán a cabo en el futuro", según ha recogido la cadena de televisión etíope Fana.

Por su parte, el presidente etíope, Taye Atske-Selassie, ha ensalzado el proyecto y ha dicho que "supone un testamento de la resiliencia y la visión del pueblo etíope", antes de afirmar que la presa es resultado de "sudor, sangre, lágrimas y honor". "Que haya una luz eterna", ha zanjado.

Los gobiernos de Egipto y Sudán reiteraron la semana pasada que la presa supone una "amenaza a la estabilidad" y alertaron de "los graves riesgos derivados de los pasos unilaterales de Etiopía para rellenar y operar la presa, así como los relacionados con la seguridad en la presa, las descargas de agua no reguladas y la gestión de las condiciones de sequía".

Los gobiernos de los tres países afectados alcanzaron en enero de 2020 un principio de acuerdo sobre los principales puntos de disputa en torno a la infraestructura, pero Adís Abeba abandonó las conversaciones antes de firmarlo, lo que ha alimentado las tensiones con El Cairo y Jartum, acrecentadas además por el conflicto en Sudán.

Desde entonces ha habido varias rondas de conversaciones para finalizar un pacto, en medio de las acusaciones desde Egipto sobre la falta de voluntad de Etiopía de lograrlo y ante las amenazas de El Cairo ante lo que considera como una amenaza existencial debido a su dependencia de las aguas del Nilo, lo que ha generado preocupaciones de forma puntual ante la posibilidad del estallido de un conflicto.