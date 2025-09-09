Etiopía inaugura la mayor represa de África mientras vecinos evalúan importar energía

ADÍS ABEBA, Etiopía (AP) — Etiopía inauguró el martes la presa más grande de África para impulsar la economía, poner fin a los frecuentes apagones y apoyar el crecimiento del desarrollo de vehículos eléctricos en un país que ha prohibido la importación de vehículos a gasolina.

Mientras las aguas del embalse fluían hacia las turbinas de la Gran Presa del Renacimiento, etíopes vestidos con coloridos atuendos presenciaron la ceremonia en grandes pantallas en toda la capital, Adís Abeba, y celebraron el logro bailando al son de música tradicional.

"Vamos a tener suficiente energía para cargar nuestros vehículos eléctricos desde la nueva presa", afirmó Belay Tigabu, un conductor de autobús en la terminal principal de autobuses de Adís Abeba.

La mega presa de casi US$5000 millones, ubicada en un afluente del río Nilo en el noroeste del país, cerca de la frontera con Sudán, producirá más de 5000 megavatios y duplicará la capacidad nacional de generación de electricidad, según funcionarios.

El primer ministro etíope Abiy Ahmed, hablando durante el lanzamiento, declaró que la presa es un "gran logro" que mostrará al mundo de lo que los africanos son capaces de lograr. Docenas de jefes de Estado y de gobierno africanos asistieron a la inauguración, y muchos expresaron interés en importar energía de Etiopía.

"Me enorgullece anunciar que pronto firmaremos un acuerdo con el gobierno de Etiopía para recibir electricidad de la presa que beneficiará a nuestros hospitales y escuelas", indicó el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir.

El presidente de Kenia, William Ruto, señaló que su nación está buscando firmar un acuerdo de compra de energía con Etiopía basado en los recursos del proyecto de la presa, que calificó como una "declaración panafricana".

Añadió que Kenia está buscando aliviar el déficit de electricidad que su país está experimentando. Dijo que la presa "ejemplifica la escala y la ambición de la infraestructura liderada por África y se alinea con la visión de la Unión Africana de conectividad energética continental".

Pero la nueva presa de Etiopía ha enfrentado controversia, con el vecino Egipto expresando preocupaciones sobre la reducción de los flujos de agua río abajo.

Egipto se ha opuesto durante mucho tiempo a la presa debido a preocupaciones de que agotaría su parte de las aguas del río Nilo.

El país más poblado del mundo árabe depende casi por completo del Nilo para suministrar agua para la agricultura y sus más de 100 millones de habitantes.

Tamim Khallaf, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, dijo a The Associated Press que la presa representaba una "amenaza existencial".

"No hubo notificación previa, consultas adecuadas ni consenso con los países río abajo, constituyendo así una grave violación del derecho internacional", manifestó.

Abiy aseguró a sus vecinos el martes que Etiopía no planea perjudicarlos y que tendrán prosperidad compartida.

"Les aseguro que Etiopía nunca les quitará su parte legítima", expresó. "Hoy, hago esta promesa ante mi pueblo. El hambre de nuestros hermanos en Egipto, en Sudán o en cualquier otro lugar también es nuestra hambre. Debemos compartir y crecer juntos, porque no tenemos intención de perjudicar a nadie".

Hay un fuerte sentido de orgullo en lo que Etiopía ha logrado con la finalización de la presa.

Un estudiante universitario de 20 años, Yabsira Misganw, que estaba promocionando una nueva aplicación móvil de compras en línea, expresó que la nueva presa "proporcionará electricidad estable y mejorará los servicios en línea".

________________________________

La corresponsal Fatma Khaled en El Cairo contribuyó.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.