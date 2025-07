Etiopía: MSF denuncia que el asesinato en 2021 de tres de sus trabajadores en Etiopía fue "intencionado" y "selectivo"

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este martes que el asesinato en junio de 2021 de tres de sus trabajadores en la región etíope de Tigray (norte), entre ellos la española María Hernández Matas, fue "intencionado" y "selectivo", después de completar una investigación interna sobre el suceso. MSF ha señalado en un comunicado que los tres trabajadores --Hernández Matas, Gebremariam Gebremichael y Yohannes Halefom Reda-- fueron "brutalmente asesinados" el 24 de junio de 2021 y ha recalcado que iban "claramente identificados". Además, ha determinado que un convoy del Ejército etíope estaba presente en el momento del incidente en la carretera donde su personal fue asesinado. Así, ha recordado que los tres daban atención médica en Tigray, entonces afectada por un conflicto entre el Ejército y el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF). Los tres viajaban en un vehículo de MSF "claramente identificado" hacia un pueblo cercano a la ciudad de Abi Abdi para derivar a pacientes heridos en los últimos combates. La organización ha resaltado que, cuatro años después, sigue sin contar con "respuestas creíbles" a lo sucedido, a pesar de los intentos de mantener contactos con el Gobierno de Etiopía y el TPLF, dado que sus fuerzas estaban presentes en la zona en la que tuvieron lugar los asesinatos de los tres trabajadores de MSF. "A pesar de las repetidas garantías de las autoridades etíopes de que se estaba llevando a cabo una investigación, cuatro años después, ni MSF ni las familias de las víctimas han recibido respuestas creíbles", ha dicho la presidenta de la ONG en España, Paula Gil. "Sólo podemos suponer que no hay voluntad política suficiente para compartir los resultados finales de una investigación", ha agregado. "En ausencia de cualquier relato oficial, tenemos la obligación moral hacia nuestro personal y las familias de nuestros compañeros fallecidos de hacer públicos nuestros propios hallazgos, un paso necesario para arrojar luz sobre unos brutales asesinatos que no deben ser ignorados ni olvidados", ha apuntado. En este sentido, MSF ha subrayado que la revisión interna fue puesta inmediatamente después del incidente, antes de especificar que las conclusiones permiten determinar que las víctimas, que portaban chalecos con el logo de MSF y viajaban en un vehículo identificado de la organización, fueron tiroteadas a corta distancia. Sus cadáveres fueron hallados a unos 400 metros del vehículo, que estaba acribillado y había sido incendiado. La investigación concluye además que un gran convoy del Ejército se desplazaba hacia el sur por este tramo de carretera, si bien ha matizado que, más allá de su presencia, queda por aclarar el alcance y su posible implicación en el ataque, tras recibir testimonios de testigos que implicaron directamente a los militares en el suceso. "No se trata de un fuego cruzado ni de un trágico error. Nuestros compañeros murieron en lo que solamente puede describirse como un ataque deliberado", ha manifestado Gil, tras más de 20 reuniones de alto nivel entre MSF y altos cargos etíopes de 2021, encuentros en los que se han presentado solicitudes formales para que se lleve a cabo una investigación transparente sobre el suceso. "FALTA DE INVESTIGACIONES OFICIALES EN ETIOPÍA" "En los últimos cuatro años hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para colaborar de forma constructiva con las autoridades etíopes, incluido compartir las conclusiones de nuestra revisión interna en varias ocasiones, desde noviembre de 2021 hasta octubre de 2023, y materiales de apoyo, con el Ministerio de Justicia (etíope)", ha destacado. En este sentido, ha insistido en que "la revisión de MSF demuestra claramente que era, y sigue siendo, factible establecer los hechos sobre el incidente". "Teniendo esto en cuenta, y la información corroborada que confirma la presencia de las Fuerzas Armadas en el momento del ataque, es a la vez inconcebible e inaceptable que las autoridades etíopes hayan fracasado sistemáticamente en concluir una investigación creíble y compartir sus conclusiones", ha lamentado. Por ello, MSF ha insistido en que hace pública esta revisión para exigir que los gobiernos protejan a los trabajadores humanitarios y las infraestructura y para que los responsables de este tipo de ataques rindan cuentas, especialmente ante el repunte de los ataques contra personal humanitario a nivel mundial. La organización ha puntualizado además que el asesinato de sus tres trabajadores en Tigray es "un caso emblemático de los peligros a los que se enfrentan los trabajadores humanitarios" y ha alertado de que la falta de investigaciones sobre este hecho sienta un peligroso precedente en Etiopía. "María, Tedros y Yohannes perdieron la vida mientras trataban de asistir a personas afectadas por una crisis humanitaria. Todos los días pensamos en ellos. Su asesinato no debe olvidarse ni silenciarse", ha esgrimido Gil. "MSF espera que, al esclarecer lo que les ocurrió, podamos contribuir a crear un entorno más seguro para el personal humanitario, no sólo en Etiopía, sino en las zonas de conflicto de todo el mundo", ha remachado.

LA NACION servicio-de-noticias