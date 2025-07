Etiopía/Eritrea: El presidente de Eritrea avisa a Etiopía de que se están encaminando a una "guerra inútil"

MADRID, 20 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Eritrea, Isaias Afwerki, ha avisado a las autoridades etíopes de que se están encaminando a una "guerra inútil" y de que está tomando todas las precauciones necesarias ante un posible conflicto, en un nuevo ejemplo del deterioro de las relaciones entre ambos países, antiguos aliados durante la pasada guerra de Tigray. El Gobierno etíope acusó a principios de julio a Eritrea de preparar una gran ofensiva junto a una facción del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) en lo que podría tratarse de una reactivación del devastador conflicto de hace cinco años en el norte de Etiopía. El conflicto entre Etiopía y el TPLF comenzó en noviembre de 2020 y terminó en principio a finales de 2022 con un acuerdo de paz en Pretoria (Sudáfrica), que dejó profundamente insatisfecho al Gobierno eritreo al entender que su esfuerzo durante la guerra como aliado del Ejército etíope no fue lo suficientemente recompensado. Afwerki, en una entrevista con medios locales recogida por el Ministerio de Información eritreo, ha denunciado que las acusaciones vertidas por Etiopía son "asombrosas, falsas e infantiles". Etiopía tiene previsto celebrar elecciones nacionales el próximo año, y los analistas advierten que el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, podría utilizar una renovada crisis en Tigray como palanca política. Desde 2023, también ha reavivado los llamamientos para que Etiopía garantice su propio acceso al mar, una medida que ya ha avivado las tensiones diplomáticas con Somalia y ha suscitado el temor de una posible incursión militar en Eritrea. Un "ardid", según el presidente eritreo sobre esta última cuestión, "que tiene otras dimensiones geopolíticas y es evidente que otras potencias están detrás de esta temeraria aventura", sin dar detalles antes de insistir en que su país no tiene intención de inflamar tensiones. "¿Cómo es posible que nos estén acusando mientras no dejan de comprar armas y no dejan de hacer declaraciones beligerantes?", se ha preguntado el mandatario antes de denunciar "una tendencia peligrosa, fruto de la desesperación del Gobierno etíope", que "debe terminar". "A nosotros, por nuestra parte, no nos preocupa, pero está apareciendo una situación que debe ser objeto de análisis por parte de las autoridades regionales", ha añadido el presidente eritreo. Afwerki ha asegurado que su país "no tendrá hambre de guerra, pero ha combatido en guerras que le han impuesto" y "sabe defenderse cuando es atacado". Su respuesta al Gobierno etíope es que "deje de arrastrar a su pueblo a lo que va a ser una guerra inútil" y "se centre en resolver sus propios problemas". "Vamos a tomar todas las medidas necesarias porque ahora mismo no podemos descartar actos de locura", ha avisado.

LA NACION servicio-de-noticias