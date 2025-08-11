Eufórico Peñarol busca quebrar al Racing de Costas en Libertadores

Con la confianza por las nubes tras golear en el clásico uruguayo, Peñarol recibirá el martes en el Campeón del Siglo a un Racing argentino que llega a la ida de octavos de la Copa Libertadores fortalecido por la incorporación del experimentado Marcos Rojo.

Peñarol, semifinalista en la pasada edición del torneo, plantará cara a unos albicelestes que tras ganar la Copa Sudamericana en 2024 apuestan todas las fichas a volver a gritar campeón en el mayor certamen continental, 58 años después de la obtención de su única corona.

"No hay mejor forma que prepararse para el duelo con Racing que haber ganado hoy este partido", dijo Diego Aguirre luego de golear por 3-0 a Nacional el sábado en el clásico charrúa y trepar a la punta de la liga.

Autor del gol en 1987 que le dio a Peñarol la última de las cinco Libertadores que ostenta en sus vitrinas y entrenador del equipo que perdió la final ante el Santos de Neymar en 2011, Aguirre se dejó llevar por la euforia posclásico en la previa al duelo ante el cuadro argentino.

"Nada más divino que jugar con Racing y con un estadio lleno y con todo el hincha de Peñarol con confianza y viviendo un momento de alegría (...) la motivación que tenemos es tremenda", advirtió el DT, que tiene en Leonardo Fernández a su máxima figura.

El mediocampista ofensivo, por su parte, mostró "respeto" por Racing, que lideró el Grupo E por encima del brasileño Fortaleza, el colombiano Atlético Bucaramanga y el chileno Colo Colo.

"Va a ser un partido recontra mil complicado, pero vamos a poner el pecho, ir para adelante y pensar en pasar esta fase", señaló Fernández.

Caras nuevas

Para el choque copero en Montevideo, la única duda que tiene el carbonero es si el defensor Pedro Milans llegará a recuperarse de una lesión para estar ante la Academia.

La novedad de Peñarol, segundo del Grupo H, por detrás del argentino Vélez Sarsfield, estará en el arco con el ingreso del chileno Brayan Cortés, la flamante incorporación del once de Aguirre.

Enfrente, Racing llega después de empatar 1-1 ante Boca Juniors en la Bombonera por el torneo argentino y con la buena noticia de que el zaguero Marco Rojo, subcampeón del mundo con Argentina en 2014, podrá ser inscrito en la Libertadores.

El exzaguero del Manchester United, de 35 años, entrenó el domingo con su nuevo equipo y podría ir al banco en el duelo ante el aurinegro, según medios argentinos.

A Rojo se suman las altas del guardameta chileno Gabriel Arias y del atacante Santiago Solari, que llegarían en forma al partido en Montevideo tras recuperarse de sendas lesiones.

La nota negativa pasa por las casi seguras bajas del defensor Gastón Martirena y del volante Bruno Zuculini, ambos recuperándose de dolencias musculares.

Y por el flojo andar de Costas y compañía en el campeonato local, donde marchan 12° de 15 en su zona, con cuatro puntos en igual número de juegos.

El partido de ida se disputará a partir de las 21:30 locales (00:30 GMT del miércoles). La revancha se jugará en una semana en Avellaneda.

El vencedor de la serie enfrentará en cuartos de final a Fortaleza o a Vélez, que se miden desde el martes en Brasil.

Probables Alineaciones:

Peñarol: Brayan Cortés - Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera - Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Javier Cabrera, Leo Fernández, Diego García - Maximiliano Silvera. DT. Diego Aguirre.

Racing: Gabriel Arias - Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso- Facundo Mura o Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas - Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Raphael Claus (BRA).