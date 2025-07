Euro 2025: Duelo de campeonas

Aquella vez Olga Carmona, zaguera del París Saint-Germain y quien se anuncia como titular mañana, convirtió sobre la media hora el gol que le dio el triunfo y la primera Copa del Mundo de la historia a España, por aquellos tiempos entrenada por Jorge Vilda, ante la Inglaterra que ya conducía la neerlandesa Sarina Wiegman.

Mucha agua pasó bajo el puente desde aquella tarde, incluido el escándalo que derivó en la salida de Luis Rubiales como presidente de la federación española (RFEF) por el beso en la boca no consentido que le asestó a la delantera Jennifer Hermoso durante la ceremonia de premiación y que marcó también el fin del ciclo de Vilda como DT.

Hoy, al mando de Montsé Tomé, España irá por más en su primera final en una Eurocopa ante el mismo rival de entonces, pero en el Estadio St. Jakob-Park de Basilea y con el arbitraje de la francesa Stéphanie Frappart, en el que será el tercer enfrentamiento después de aquella final mundialista. Los últimos dos fueron en el marco de la Nations League, cuando chocaron en la fase de grupos, con un triunfo por bando, con Inglaterra ganando por 1-0 en Wembley y España, que defiende el título logrado en la primera edición de ese torneo, celebrando por 2-1 en el estadio Cornellá-El Prat de Barcelona. En el historial general, Inglaterra manda con ocho victorias en 19 enfrentamientos, de los cuales España ganó otros cinco, pero tratándose de una final las estadísticas suelen quedar de lado y más aún cuando chocan un equipo que pretende mantenerse en el trono y otro que busca convertirse en el sexto seleccionado en ocuparlo en 14 ediciones disputadas. Las británicas apostarán a la experiencia de la entrenadora Wiegman, que afrontará su quinta final consecutiva tras las dos que disputó con Países Bajos en 2017 y 2019 y las tres con Inglaterra (2022, 2023 y 2025), dos de ellas ganadas (2017 y 2025) en una Eurocopa con cada una de esas selecciones. Esta vez, España llega como favorita porque cantó victoria en sus cinco partidos en el torneo, habiendo goleado a Portugal por 5-0 y a Bélgica por 6-2 antes de superar por 3-1 a Italia también en la fase de grupos y de despachar por 2-0 a la anfitriona Suiza en cuartos de final y por un más ajustado 1-0 a Alemania en tiempo suplementario en semifinales. Aitana Bonmatí, figura del Barcelona y ganadora del Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA en 2023 y 2024, fue la artífice de la clasificación a la final al convertir frente a Alemania, el combinado más laureado del torneo con ocho coronas, el decimoséptimo gol de España en esta Eurocopa. El gran nivel de juego exhibido por la "Roja" es otro punto que la convierte en candidata a la corona ante una Inglaterra que en el estreno cayó por 2-1 frente a Francia, pero se recuperó goleando por 4-0 a Países Bajos y por 6-1 a Gales antes de eliminar con suspenso y por penales a Suecia en cuartos y de doblegar agónicamente en la prórroga a una batalladora Italia que había arrancado ganando en semifinales. "Ambas selecciones nos respetamos mutuamente", afirmó Wiegman en la previa, al considerar que España tratará de hacerse dueña de la pelota y asegurar que sus dirigidas están preparadas para del desafío en el que la clave será "defendernos bien y tratar de hacerles daño cuando se pueda" y tiene con qué aspirar a repetir la corona, diagnóstico con el que coincidió la capitana Leah Williamson. "Estamos haciendo historia y llegamos por primera vez a la final ganándole también por primera vez a Alemania", destacó por su parte Tomé, al reconocer que "el objetivo con el que llegamos a esta Eurocopa era jugar seis partidos y lo logramos, pero ahora iremos por más ante una Inglaterra", mientras que la capitana Irene Paredes aseguró que España aprendió "a manejar la presión y las emociones de jugar este tipo de partidos y queremos hacer historia". "No veo la hora de que llegue la final", coincidió su colega Alexia Putellas, para la cual esta Eurocopa representó una revancha personal porque quedó al margen en la anterior edición debido a una lesión, tal como ella misma confesó al admitir que "esta es una nueva oportunidad para mí, que he tenido la suerte de jugar muchas finales a lo largo de mi carrera, pero nunca una como esta". Unas quieren hacer historia por primera vez en este torneo, mientras que las otras no están dispuestas a dejar el trono, lo que promete fuertes emociones en la definición de esta Eurocopa que ya es un éxito con un récord de 623.088 espectadores hasta el momento que reflejan el crecimiento del fútbol femenino, tal como destacó el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, al afirmar que esta edición "logró captar la atención del mundo". Las probables 22 que saldrán en busca de la gloria serían: INGLATERRA: Hannah Hampton; Lucy Bronze, Leah Williamson, Esme Morgan, Alex Greenwood; Ella Toone, Keira Walsh, Georgia Stanway; Lauren James, Alessia Russo y Lauren Hemp. ESPAÑA: Catalina Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Aleixandri, Olga Carmona; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas, Mariona Caldentey; Cl…udia Pina y Esther González. (ANSA).