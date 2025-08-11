Euro 2025: FIGC lanza documental con campaña de la “Azzurra”

“Les pido que cierren los ojos e intenten recordar su primer partido o práctica, la primera vez que tocaron el balón. La alegría, la pasión”, así comienza el documental intitulado "Le Azzurre Siamo Noi - Oltre il sogno" y disponible en la plataforma Vivo Azzurro TV.

Las palabras de Soncin, pronunciadas en la reunión técnica previa al partido de cuartos de final contra Noruega, describen el ambiente en el grupo, que condujo a una semifinal histórica.

La FIGC repasa de esta manera el camino de la "Azzurra" hasta Suiza, desde su llegada a la sede de Weggis el 27 de junio hasta su encuentro en el Palacio del Quirinal con el presidente Sergio Mattarella del 24 de julio.

El documental relata veintiocho días con imágenes de entrenamientos, partidos y escenas entre bastidores y cuenta la historia de la selección de Soncin en el torneo continental ganado por Inglaterra, que venció por penales en la final a España. (ANSA).