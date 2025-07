Euro 2025: Mattarella recibió a la "Azzurra"

"Les pedí que vinieran aquí, haciendo un desvío de su agenda, para agradecerles y felicitarlas: para agradecerles la espléndida Eurocopa que realizaron, honrando así la camiseta y la bandera de su país", afirmó Mattarella.

"De todos los discursos se desprendió que el deporte es un elemento necesario y fundamental, una vanguardia, ya que los atletas emergentes inspiran a niños y niñas con su aliento", destacó el mandatario en la Sala de los Espejos del palacio presidencial.

También el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, el titular del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, y el ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, participaron del encuentro.

"Felicidades por su magnífica actuación en esta Eurocopa. Y no lo digo porque alguien me lo haya dicho, sino porque siempre las he seguido, desde que he podido: ha sido un viaje magnífico", insistió Mattarella dirigiéndose a la "azzurra", a cuyas integrantes reveló que había "hecho todo lo posible por acompañarlas en Basilea", sede de la final del domingo 28.

Mattarella consideró que la agónica caída por 2-1 contra Inglaterra, campeón defensor, "no debería dejarnos atónitos" por "una sucesión de episodios desafortunados" y resaltó que la selección italiana "ganó su trofeo, ganó sus medallas".

"Han escrito un hermoso capítulo en la historia del deporte con actuaciones de alto nivel", aseguró Mattarella, quien recibió de regalo una camiseta firmada con el mensaje "Para nuestro Presidente" de parte del plantel que retornó al país en la víspera desde Suiza.

El mandatario también remarcó que la "azzurra" disputó un "torneo de alto nivel y gran calidad" en el "enviaron un mensaje a la sociedad de nuestro país".

"El fútbol femenino debe ser apoyado y fomentado. Se ha avanzado mucho en seis años", ponderó Mattarella, quien también recibió a la selección italiana tras la caída por 2-0 contra Países Bajos en cuartos de final del Mundial 2019.

Al igual que en aquella ocasión, Mattarella reiteró la "referencia al Artículo 3 de la Constitución sobre igualdad, igualdad de oportunidades y condiciones: desde la prehistoria, todo ha sido cada vez más difícil para las mujeres", una situación que, "afortunadamente, se está superando".

"Pero aún queda mucho camino por recorrer. El deporte da ejemplo, puede mejorar las relaciones sociales, fortaleciéndolas y consolidándolas. Y en esto han hecho una importante contribución para hacer del país un lugar más justo y consciente", completó Mattarella.

En representación de la "azzurra" hablaron Soncin y la delantera y capitana Cristiana Girelli, emblemas de una selección de Italia que buscaba su tercera final de la Eurocopa 2025 tras haber escoltado a España en el Grupo B y luego de haber sorprendido en cuartos de final al vencer por 2-1 a Noruega.

"Estoy emocionado y agradecido de estar aquí.

Siento una gran satisfacción por lo que hemos logrado y decepción por lo sucedido, pero lo superamos enfocándonos en nuestro camino", expresó a su vez Soncin.

"Sentimos el apoyo del país, que nos acompañó y animó en el camino, pero la nuestra fue una victoria cultural. Estoy convencido de que, después de ver los partidos, muchos padres permitirán que sus hijas persigan su pasión", confió el entrenador.

"El movimiento está creciendo gracias al trabajo de la federación, y cuando crees en lo que haces, escribes una página en la historia. Esto sólo está comenzando", concluyó Soncin, quien guió a Italia a su tercera semifinal de la Eurocopa (la primera desde 1997), pues cayó por 1-0 contra Noruega como anfitrión en la edición de 1993, mientras que cuatro años después perdió por idéntico resultado contra Alemania.

"Merecemos respeto y visibilidad: el fútbol femenino en Italia ha avanzado mucho, pero aún tiene hambre", enfatizó en tanto Girelli, quien debió ser reemplazada por lesión ante Inglaterra.

"Queremos soñar a lo grande, porque sabemos que no sólo llevamos la azzurra, sino el sueño de tantas niñas que quieren llegar a nosotras. Cada niña con un balón en la mano tiene derecho a soñar", aseveró la delantera de Juventus.

"Estuvimos a un minuto de la final, pero no es ése minuto el que nos clasifica: es el camino. Esto no es un equipo, sino un colectivo que sabe cómo caer sin romperse", destacó Girelli, quien marcó un doblete para superar a Noruega en cuartos de final.

La "Azzurra es "el símbolo de lo mejor de Italia, que nunca se rinde y se levanta tras los reveses", declaró Gravina, mientras que Buonfiglio opinó que la selección italiana se convirtió en "el equipo a vencer", tras lo cual instó a las jugadoras a seguir trabajando duro para llegar al Mundial y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

La "azzurra", que llegó a una semifinal del torneo continental por primera vez desde 1997 (sólo había 8 participantes), logró en Suiza reivindicarse tras haberse despedido en la fase de grupos de la Eurocopa 2022 y del Mundial 2023. (ANSA).