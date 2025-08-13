Euro 2025: Todavía duele la eliminación, Girelli

“Vivir emociones tan maravillosas fue hermoso e inolvidable.

Estábamos a un minuto de la final. Todavía tenemos un sabor amargo, pero lo vivido permanecerá en nuestra memoria. Fueron noches preciosas en estadios llenos, y esperamos volver a vivirlas en Italia", afirmó Girelli.

La delantera, figura de la selección de Italia que se despidió ante una selección inglesa que revalidó el título continental al vencer por penales a España en la final, presenció el amistoso que Juventus disputaba contra el equipo "Nest Gen" (categoría Primavera) en el Allianz Stadium.

Antes de ese partido, el penúltimo de preparación para Juventus antes del inicio de la temporada 2025-26, Girelli y Martina Rosucci, nueva capitana del equipo femenino de la "Vecchia Signora", fueron reconocidas por la campaña de Italia en la Eurocopa 2025.

"Juventus es un club serio. Hoy es un hermoso día de celebración y esperamos jugar pronto aquí en el estadio. Estamos listas para seguir escribiendo capítulos importantes para este club. Haremos todo lo posible", aseguró Rosucci a los "tifosi". (ANSA).