Euro 2028: Cardiff albergará el inicio, Wembley será la sede de semifinales y final
- 1 minuto de lectura'
LONDRES (AP) — El partido inaugural de la Eurocopa de 2028 se llevará a cabo en Cardiff en el Estadio Nacional de Gales, confirmaron los organizadores el miércoles.
La próxima edición del torneo continental será coorganizada por Gran Bretaña e Irlanda. Ambas semifinales y la final se disputarán en el Estadio Wembley en Londres.
Los detalles se confirmaron el miércoles, en el lanzamiento oficial del torneo. El acto incluyó la presentación del logotipo y otros detalles del certamen.
Inglaterra fue coanfitriona de la Eurocopa 2020, que se retrasó un año debido a la pandemia. También fue sede en 1996.
La edición de 2028 se expandirá por el Reino Unido e Irlanda e incluirá ocho ciudades anfitrionas.
El sorteo para la eliminatoria se llevará a cabo en Belfast en diciembre de 2027.
“Este torneo traerá a fanáticos de toda Europa a ciudades icónicas del fútbol como Birmingham y Glasgow, inspirará a la próxima generación a calzarse las botas y generará miles de millones en beneficios económicos”, afirmó el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.
El torneo está programado para comenzar el 9 de junio de 2028 en el Estadio Nacional de Gales. La final será el 9 de julio en Wembley.
Birmingham: Villa Park
Cardiff: Estadio Nacional de Gales
Dublín: Dublin Arena
Glasgow: Hampden Park
Liverpool: Estadio del Everton
Londres: Estadio del Tottenham Hotspur
Londres: Estadio de Wembley
Mánchester: Estadio del Manchester City
Newcastle: St James’ Park
Las semifinales y la final se llevarán a cabo en Wembley.
Los cuartos de final se jugarán en Dublin Arena, Hampden Park, Estadio Nacional de Gales y Wembley.
Los octavos de final tendrán un partido en cada estadio anfitrión excepto en Wembley.
Veinticuatro equipos jugarán un total de 51 partidos durante 31 días.
El formato planeado es que los dos mejores equipos de seis mini-grupos avancen a octavos junto con los cuatro mejores equipos que queden en tercer lugar.
Habrá eliminación directa desde los octavos hasta la final.
Los coanfitriones participarán en la eliminatoria para la Eurocopa 2028, con dos lugares reservados para los equipos mejor clasificados que no avancen directamente.
Si Inglaterra se clasifica directamente, su primer partido de grupo será en Mánchester y los dos siguientes en Wembley.
Si Escocia, Gales e Irlanda se clasifican directamente, sus partidos de grupo también serán frente a sus fanáticos locales.
Más de tres millones de entradas para los partidos estarán disponibles para los fanáticos, pero la UEFA no reveló detalles de compra.
España ganó la Eurocopa 2024 al vencer a Inglaterra en la final.
