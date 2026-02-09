Euro 2032: Abodi quiere estadios con nivel europeo

"Estamos aplicando una normativa estatal. Queremos que los estadios italianos estén al menos a la altura de los europeos, pero el tiempo apremia", advirtió Abodi comentando el requerimiento formal presentado por comités ciudadanos y una asociación ambiental contra la oficina de la premier Giorgia Meloni y el ministerio de Deportes, instándolos a no nombrar un interventor para la Eurocopa 2032.

"Las funciones del interventor no son una cuestión de libertad, hay normas que deben respetarse", recordó Abodi en alusión al ingeniero Massimo Sessa, quien ya fue confirmado en ese rol para la Eurocopa 2032 el pasado 12 de enero.

"Creo que esta es la primera advertencia contra la violación de una normativa estatal, y por eso, en cierto modo, resulta sugerente, pero no podemos aceptar seguir presos de una nostalgia que no mira al futuro", enfatizó Abodi.

Por otra parte, respecto a la recuperación de los estadios italianos, y en particular a la intención de Lazio de renovar el Estadio Flaminio presentando la documentación necesaria para iniciar el proceso, Abodi admitió que "es importante que quienes tienen la capacidad de recuperar un estadio de la degradación y el abandono total al que se ha visto sometido el fútbol lo hagan".

"Para mí, cualquier oportunidad de este tipo, dondequiera que se presente, se enmarca en el respeto que debemos a las personas que deben poder acceder a un estadio de forma segura y eficaz.

Debemos entender que ha llegado la hora del cambio, y no sólo de la Eurocopa 2032", completó Abodi. (ANSA).