Euro 2032: Alerta de Simonelli por condiciones de estadios

“Nuestros estadios están en un estado de coma, estoy preocupado.

Existe un riesgo de una revocación de la candidatura para la Eurocopa 2032", advirtió Simonelli a Radio Anch'io Sport.

“Udine es un ejemplo de excelencia, su Estadio Bluenergy nos ha dado una imagen excelente. Sin embargo, es una pena que, más allá de Udine, Bérgamo y Turín, el resto de nuestros estadios estén en un estado de coma", aseveró Simonelli.

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, ya cuestionó el pasado miércoles 13 la "pésima" infraestructura de Italia de cara a la Eurocopa 2032.

“Ceferin ha criticado duramente los estadios italianos, y estoy de acuerdo con él. Estamos por detrás de todos los demás países: en los últimos 18 años, sólo hemos inaugurado seis estadios, tres de ellos en la Serie A", recordó Simonelli.

“En el resto de Europa, ha habido 226. Estoy muy preocupado.

Estamos presionando al gobierno para que agilice el proceso.

Pero estoy realmente preocupado por la Eurocopa 2032", insistió el presidente de la Liga de la Serie A.

“Espero que sea sólo mi preocupación", insistió Simonelli al ser consultado sobre una eventual quita de la sede para Italia del torneo continental.

“Cuando el presidente de la UEFA dice que nuestros estadios están en estado de coma y que la Eurocopa es dentro de seis años, veo el riesgo de que nuestra candidatura sea revocada. Nos arriesgamos a causar una mala impresión en el panorama internacional", resaltó.

“Espero que el gobierno también vea este riesgo y que pueda ayudar a agilizar la burocracia y a silenciar a los famosos comités del 'no', que nunca consiguen nada en Italia, y a las superintendencias que se supone que protegen el patrimonio cultural", cuestionó.

“Pero no entiendo qué tipo de protección debería haber para un estadio como el San Siro: tiene 100 años, se reconstruyó en 1955 y se debate si se inauguró antes o después de noviembre", criticó Simonelli.

“Estas cosas son absurdas: es un estadio que ya no sirve para jugar al fútbol ni para recibir a la gente como es debido. Basta con ir a los baños del San Siro para darse cuenta. Hay que construir un nuevo estadio, y punto. Basta poner fin a todas estas disputas instrumentales y sin sentido", añadió Simonelli.

Por otra parte, el presidente de la Liga de la Serie A reveló que las autoridades de la Liga de España rechazó la posibilidad de cerrar el libro de pases del verano europeo antes del inicio de la temporada 2025-26.

“Intentamos cerrar el libro de pases antes del inicio de la temporada. Fui personalmente a Londres para reunirme con el director ejecutivo de la Premier League, Richard Master.

Inglaterra, Alemania y Francia estuvieron de acuerdo, pero España se opuso", relató.

“Como las ligas están interconectadas, si no tomamos una decisión conjunta, no se puede llevar a cabo. Corremos el riesgo de perder a un jugador sin poder reemplazarlo.

Estamos trabajando en ello, esperamos convencer al presidente de la Liga, (Javier) Tebas, el año que viene, una persona muy inteligente, pero también muy difícil", aclaró Simonelli.

Asimismo, el presidente de la Liga de la Serie A expresó su satisfacción por las novedades arbitrales para la edición 2025-26 del campeonato de la primera división del "Calcio".

"Me convencen, porque todo lo que fomenta la transparencia es positivo. Mañana tenemos la Supercopa Primavera entre Inter y Cagliari, y probaremos el VAR a pedido, otra herramienta de transparencia", confió Simonelli, quien resaltó la necesidad de "mejorar la comercialización de los derechos en el extranjero".

El presidente de la Liga de la Serie A también comentó la posibilidad de que Milan y Como jueguen en Perth, Australia, su partido de la fecha 24 de la edición 2025-26 de la primera división del "Calcio".

"Sigue siendo un tema abierto e indeciso. Las autorizaciones aún deben otorgarse, y aún no han llegado. Perth está particularmente lejos, pero Australia tiene una importante afición al fútbol italiano. Para nosotros es muy importante mostrar a nuestros equipos en el extranjero para aumentar los ingresos, la visibilidad y el atractivo", explicó Simonelli.

"Imagino que no habrá muchos aficionados viajando a Perth, aunque Milan y Como organizarían viajes especiales. Son cosas que otros deportes ya hacen: la NBA suele jugar su primer partido en Europa, y el Giro de Italia suele empezar en el extranjero. Se necesita cierta flexibilidad. En cualquier caso, creo firmemente que Milan reembolsará a los aficionados parte del coste de sus abonos de temporada", remarcó.

Otro evento del "Calcio" en el extranjero será la Supercopa en Arabia Saudita: "siempre ha sido nuestro escaparate para darnos a conocer en el extranjero. La primera vez fue en 1993 en Washington. Luego, Libia, China, Catar y ahora Arabia Saudita.

Además de la próxima que jugaremos, también habrá otra edición ya contratada. En los próximos tres años, la decisión es suya, pero habrá otra en Arabia Saudita", adelantó Simonelli.

Por último, el presidente de la Liga de la Serie A confio que Gennaro Gattuso, reemplazante de Luciano Spalletti como DT de la selección de Italia, llevará a la "azzurra" al Mundial 2026 tras las consecutivas ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022.

"Tengo mucha fe en Gattuso, estoy seguro de que nos llevará al Mundial, sería un desastre si no fuera así", consideró Simonelli. (ANSA).