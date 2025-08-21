Euro 2032: Estadio Maradona inaccesible para discapacitados

“A pesar de las reuniones preliminares que mantuve personalmente con el alcalde (Getano) Manfredi y la administración municipal, quienes habían garantizado apoyo financiero para las obras que permitirían a los aficionados con discapacidad ver el partido en el estadio, hasta la fecha no se ha hecho nada”, cuestionó Paglia.

“El campeonato comienza muy pronto y los excluidos siguen excluidos. Gracias, alcalde, por romper sus promesas y por devolver a Nápoles, una ciudad que amo, al foco mediático por tratar a las personas con discapacidad como las menos importantes”, agregó en alusión a la Serie A 2025-26.

“Gracias por convertir la inclusión en mera propaganda, convirtiendo a Nápoles en una ciudad incivilizada. Espero que se llegue a acuerdos lo antes posible para construir un estadio accesible para todos sin limitaciones, que permita a todos los ciudadanos ser iguales sin distinción alguna, considerando que el deporte es para todos, une, no margina. Quizás este concepto aún no esté claro para las autoridades napolitanas”, completó Paglia.

El ayuntamiento de Nápoles presentó al Napoli, a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y a la UEFA un proyecto de remodelación del estadio Diego Maradona inspirado en el Maracaná de Río de Janeiro.

La idea de las autoridades de la ciudad es renovar el mítico estadio como parte de la candidatura de Nápoles para ser elegida como una de las sedes de la Eurocopa 2032 que Italia organizará con Turquía. (ANSA).