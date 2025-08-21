Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Euro 2032: Estadio Maradona inaccesible para discapacitados
Lo denunció el atleta paralímpico Gianfranco Paglia
- 1 minuto de lectura'
“A pesar de las reuniones preliminares que mantuve personalmente con el alcalde (Getano) Manfredi y la administración municipal, quienes habían garantizado apoyo financiero para las obras que permitirían a los aficionados con discapacidad ver el partido en el estadio, hasta la fecha no se ha hecho nada”, cuestionó Paglia.
“El campeonato comienza muy pronto y los excluidos siguen excluidos. Gracias, alcalde, por romper sus promesas y por devolver a Nápoles, una ciudad que amo, al foco mediático por tratar a las personas con discapacidad como las menos importantes”, agregó en alusión a la Serie A 2025-26.
“Gracias por convertir la inclusión en mera propaganda, convirtiendo a Nápoles en una ciudad incivilizada. Espero que se llegue a acuerdos lo antes posible para construir un estadio accesible para todos sin limitaciones, que permita a todos los ciudadanos ser iguales sin distinción alguna, considerando que el deporte es para todos, une, no margina. Quizás este concepto aún no esté claro para las autoridades napolitanas”, completó Paglia.
El ayuntamiento de Nápoles presentó al Napoli, a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y a la UEFA un proyecto de remodelación del estadio Diego Maradona inspirado en el Maracaná de Río de Janeiro.
La idea de las autoridades de la ciudad es renovar el mítico estadio como parte de la candidatura de Nápoles para ser elegida como una de las sedes de la Eurocopa 2032 que Italia organizará con Turquía. (ANSA).
Otras noticias de Discapacidad
- 1
El lugar de zona norte que promete un boom inmobiliario y estrena un paseo comercial a cielo abierto
- 2
Sturzenegger, sin filtro: momento incómodo frente a un empresario y críticas a varios sectores
- 3
Qué pasó en Independiente vs. U. de Chile: esto es lo que hay que saber
- 4
Habló Cristian Graf en el patio de su casa: “No sabemos cómo llegó Diego ahí”