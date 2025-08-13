Euro 2032: Infraestructura de Italia es pésima, Ceferin

“Siendo sincero, no exagero cuando digo que su infraestructura es pésima, hay algo que debe hacerse, tanto por parte del gobierno como de los municipios”, aseveró Ceferin desde Udine, donde presenciará la definición de la Supercopa de Europa entre París Saint-Germain y Tottenham.

“A pesar de algunos resultados insatisfactorios de la selección italiana, creo que está creciendo como movimiento y que Gabriele Gravina está haciendo un gran trabajo. La liga es cada vez más interesante: entre las cinco mejores, mi favorita es la italiana”, agregó Ceferin en alusión al presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

En diálogo con la cadena Sky Sport, el titular de la UEFA también adelantó que “nuestra política es llevar la Supercopa a ciudades más pequeñas”.

“Estoy contento de haberlo hecho con Udine este año: es una ciudad preciosa y, además, está cerca de mi Eslovenia”, completó Ceferin. (ANSA).