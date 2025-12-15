Euro 2032: Palermo está entre las candidatas, Abodi

"Palermo es una ciudad que aún compite por la Eurocopa 2032. La semana pasada nos reunimos con el alcalde (Roberto Lagalla, Ndr), los propietarios del Palermo, el club y los responsables del proyecto, demostrando el deseo de contar con un estadio moderno que esté a la altura de las ambiciones del club y, sobre todo, de la afición palermitana", destacó Abodi.

"Pero más allá del estadio, está la cuestión del pabellón deportivo. Esta es una ciudad multidisciplinar desde el punto de vista deportivo y debe ofrecer oportunidades tanto a los atletas de base como a los de élite", subrayó el ministro al repasar con la prensa la situación de las instalaciones deportivas en la capital siciliana.

"Palermo es una ciudad que necesita instalaciones para el deporte de base, gimnasios escolares equipados, accesibles y seguros, pero también necesita instalaciones para albergar eventos de alto nivel", completó Abodi. (ANSA).