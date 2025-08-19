Euro 2032: Proyectan remodelación del Diego Maradona

La idea de las autoridades de la ciudad es renovar el mítico estadio como parte de la candidatura de Nápoles para ser elegida como una de las sedes de la Eurocopa 2032 que Italia organizará con Turquía.

El asesor de Infraestructuras, Movilidad y Protección Civil de Nápoles, Edoardo Cosenza, describió el rediseño del estadio, planificado por la administración dirigida por el alcalde Gaetano Manfredi, en una publicación en la red social Facebook.

Cosenza explicó que primero se restaurará la tercera grada, cerrada durante 21 años, lo que proporcionará aproximadamente 10.000 asientos adicionales.

"Ya estamos trabajando en el diseño, financiado por el ayuntamiento. Aún queda trabajo por hacer, pero lo haremos de todos modos", aseguró Cosenza.

La remodelación planificada ha tenido en cuenta la comparación con otros dos estadios de diseño similar: el Olímpico de Roma y el Maracaná de Río de Janeiro. A pesar de las diferencias geométricas similares, el Diego Maradona sólo tiene 54.726 asientos oficiales, en comparación con los 70.634 del estadio de Roma y los 73.609 del de la ciudad brasileña.

"El problema es sin duda la tercera grada. Con 10.000 asientos más, quedaría definitivamente más cerca de las otras dos", argumentó Cosenza, quien también adelantó la idea de inaugurar "un hermoso museo".

Al igual que con la remodelación del Maracaná, el estadio de Nápoles también planea aumentar significativamente su cobertura y crear una primera grada que se extienda a la segunda, mejorando la visibilidad, acercando a los aficionados y liberando espacio bajo ella.

En concreto, explica Cosenza, esto implicaría "aumentar la cobertura en tres tramos", lo que también dará cabida a un gran sistema fotovoltaico.

En cuanto a las localidades, entre la nueva primera grada (en continuidad con la segunda) y la tercera, "alcanzamos una capacidad de 68.000 y 70.000 espectadores, lo que coincide con la comparación con el Olímpico y el Maracaná", completó Cosenza.

(ANSA).