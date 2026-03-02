Euro cae, dólar sube mientras guerra con Irán eleva los precios de la energía

Por Tom Westbrook y Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 2 mar (Reuters) - El euro caía, el franco suizo subía y el dólar se disparaba el lunes, ya que los inversores buscaban refugio después de que Estados Unidos e Israel bombardearan Irán, matando al ayatolá Alí Jamenei, aumentando el riesgo de un conflicto prolongado en Oriente Medio

El franco suizo subía un 0,4% a 0,7661 unidades por dólar y sumó un 0,6% para alcanzar su nivel más alto desde 2015 frente al euro en 0,9030 unidades al inicio de la jornada bursátil asiática, antes de recortar ganancias

«No se sabe cuánto tiempo va a durar esto, hasta dónde va a subir el petróleo, cuánto tiempo va a estar cerrado el estrecho de Ormuz», dijo el estratega del BNZ Jason Wong en Wellington. «La reacción inicial es un riesgo moderado, y hay que tomar cada día como viene»

Los precios del petróleo son el principal foco de atención inicial de los mercados y subían alrededor de un 9% a primera hora del lunes debido a la interrupción del comercio marítimo

Tras una apreciación inicial, el yen se debilitaba un 0,2% a 156,235 unidades por dólar, ya que los operadores asimilaron el efecto del aumento de los precios de la energía en las importaciones de petróleo, al tiempo que evaluaban lo que el conflicto podría significar para las tasas de interés

El euro caía un 0,3% a 1,1784 dólares y la libra esterlina bajaba un 0,3% a 1,3451 dólares ante la posibilidad de que se produzcan interrupciones en el suministro energético en Europa

El yuan chino en el mercado internacional se debilitó un 0,1% hasta situarse en 6,868 yuanes por dólar, ya que el Banco Popular de China debilitó su precio de fijación diario para la moneda en el mercado nacional con el fin de frenar la apreciación frente al billete verde. China es un importador de energía y el principal comprador de petróleo iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró al Daily Mail que la campaña militar podría durar un mes. "Calculamos que serán unas cuatro semanas. Siempre ha sido un proceso de unas cuatro semanas", afirmó. (Reporte de Tom Westbrook y Gregor Stuart Hunter; Editado en español por Javier Leira)