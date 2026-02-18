Euro cae por informes sobre salida de presidenta BCE, dólar amplía alza tras datos y minutas Fed

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 18 feb (Reuters) - El euro caía el miércoles tras un reporte que sostiene que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, tendría pensado abandonar su cargo antes de lo previsto, mientras que el dólar subía tras una serie de datos y de la publicación de las minutas de la reunión de enero de la Reserva Federal.

* El Financial Times informó que Lagarde tenía previsto dejar el cargo antes de que finalice su mandato, previo a las elecciones presidenciales francesas del próximo año, para que el líder saliente, Emmanuel Macron, pueda opinar en la elección de su sucesor.

* Sin embargo, el BCE afirmó que Lagarde aún no ha tomado una decisión sobre el final de su mandato.

* En tanto, el dólar se fortaleció tras una serie de datos económicos estadounidenses más sólidos de lo previsto.

* El Departamento de Comercio informó que los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluyendo aeronaves, un indicador muy seguido del gasto empresarial, aumentaron un 0,6%, por sobre el pronóstico del 0,4% de los economistas encuestados por Reuters, tras un crecimiento revisado al alza del 0,8% en noviembre.

* Además, la Reserva Federal informó que la producción manufacturera se incrementó un 0,6% el mes pasado, el mayor aumento desde febrero de 2025, tras mantenerse sin cambios en diciembre, superando la estimación del 0,4%.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de divisas, ganaba un 0,6% a 97,71 unidades, mientras que el euro bajó un 0,57% a 1,1786 dólares.

* El dólar sumó su tercer avance consecutivo y su mayor ganancia porcentual diaria desde el 30 de enero.

* Los funcionarios de la Fed acordaron casi por unanimidad mantener las tasas sin cambios en enero, pero siguieron divididos sobre lo que podría suceder después, y "varios" responsables de política monetaria plantearon el riesgo de posibles alzas si la inflación se mantiene alta.

* En tanto, otros disintieron sobre si se justifican nuevos recortes y cuándo, según las minutas.

* Frente al yen japonés, el dólar se fortalecía un 0,98%, a 154,78 yenes. (Reporte de Chuck Mikolajczak; Reporte adicional de Samuel Indyk en Londres y Rocky Swift en Tokio; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)