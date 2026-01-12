Euro y franco suizo suben con la independencia de la Fed de nuevo en el punto de mira

Por Stefano Rebaudo

12 ene (Reuters) -

El franco suizo y el euro subían el lunes frente al dólar, después de que el Gobierno del presidente Donald Trump amenazó al jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, con una acusación penal, una medida que podría poner en peligro el estatus de activo seguro del billete verde.

* Powell dijo que el Departamento de Justicia entregó a la Fed citaciones para un gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con su testimonio ante el Comité Bancario del Senado en junio. * El índice dólar, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis destacadas divisas, bajaba un 0,31%, a 98,82 unidades, rompiendo una racha de cinco días al alza. El oro alcanzó un récord de 4.600,33 dólares la onza después de que Powell publicó un video defendiendo la independencia de la Fed.

* "La cuestión es que es probable que la función de respuesta del banco central cambie de manera fundamental y a largo plazo si la Casa Blanca tiene éxito" en hacerse con el control de la política monetaria, dijo Thu Lan Nguyen, del Commerzbank, tras señalar que la Fed ya está en un ciclo de rebaja de tasas y este escenario sólo cobra relevancia si aumentan los riesgos de inflación.

* "Sin embargo, como el mercado de divisas mira hacia el futuro, esto ya justifica hoy una prima de riesgo más elevada para el dólar", añadió.

* Un activo seguro como el franco suizo era la divisa que mejor desempeño tenía en la sesión, con un avance del 0,42%, a 0,7976 unidades frente al dólar, mientras que el euro mejoraba un 0,38%, a 1,1680 unidades, en su mayor subida diaria desde el 22 de diciembre.

* El dólar avanzó temprano en la jornada a máximos de un mes después de que el informe de empleo del viernes reforzó las expectativas de que la Fed mantenga estables las tasas a finales de mes, mientras que los informes de cientos de muertos durante las protestas en Irán aumentaron las preocupaciones geopolíticas. * Frente al yen, el dólar cotizaba prácticamente sin cambios a 157,92 unidades, no lejos de su punto más alto en un año.

