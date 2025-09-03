Euro y libra cotizan estables mientras operadores evalúan alza de costos de financiación

Por Joice Alves

LONDRES, 3 sep (Reuters) - La libra esterlina y el euro subían el miércoles, mientras los inversores evalúan el impacto del aumento del costo de los préstamos tras el repunte del rendimiento de los bonos.

* El costo de los préstamos públicos a largo plazo, desde Japón a Reino Unido, tocó el miércoles nuevos máximos de varios años, debido a la persistente preocupación por la salud fiscal de algunas de las mayores economías del mundo, aunque se recuperó cierta calma tras una fuerte liquidación.

* La libra ganaba un 0,1%, a US$1,3409, recuperando parte de su caída de más del 1% de la víspera. Frente al euro, la moneda británica se estabilizaba en 86,86 peniques, tras perder un 0,6% el martes.

* En el mercado de bonos, el costo de los préstamos británicos a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 1998.

* "La subida de ayer del EUR/GBP pone de manifiesto lo sensible que es la libra al alza de los rendimientos, pero adoptamos una postura conservadora y no esperamos que la libra caiga mucho más sólo por los movimientos de los 'gilts'", dijo Francesco Pesole, de ING, añadiendo que los bonos europeos a largo plazo también se vendieron esta semana.

* Los inversores estarán atentos al gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, que responderá a las preguntas del Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes a las 1315 GMT.

* El euro se estabilizaba frente a su par estadounidense, a US$1,1651, tras depreciarse un 0,6% el martes. El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cedía un 0,08%, a 98,3 unidades, tras avanzar un 0,66% el día anterior.

* El yen bajaba un 0,2%, a 148,68 unidades por dólar, tras caer un 0,8% el martes después de que el secretario general del partido gobernante, Hiroshi Moriyama, estrecho colaborador del primer ministro Shigeru Ishiba, declaró su intención de dimitir.

