Euro y yen caen por tercer día consecutivo frente al dólar, a la espera de minutas de la Fed

Por Stefano Rebaudo

8 oct (Reuters) - El euro y el yen se encaminaban a su tercera pérdida diaria consecutiva frente al dólar, presionados por la agitación política en Francia y las expectativas de un aumento del gasto fiscal en Japón.

* Se espera que las políticas económicas expansivas en Japón y la lucha de Francia por frenar su déficit fiscal aumenten la prima de riesgo que exigen los inversores para mantener la deuda pública, lo que pesará sobre ambas divisas.

* Por su parte, las acciones mundiales avanzaban, haciendo caso omiso al drama político, mientras que el prolongado cierre del Gobierno estadounidense catapultaba al oro por encima de los 4000 dólares por onza por primera vez.

* Las minutas de la Reserva Federal, que se publicarán más tarde en el día, pondrán a prueba al dólar, ya que los analistas creen que las últimas proyecciones de los puntos son cautas.

* El billete verde recibió apoyo a principios de la sesión por una demanda de refugio, mientras el sitio de apuestas Polymarket cifraba en un 74% las probabilidades de que el cierre del Gobierno termine el 15 de octubre o más tarde.

* El índice dólar, que compara a la moneda estadounidense con una cesta de seis destacadas divisas, subía un 0,24%, a 98,81 unidades, tras alcanzar las 98,99, su nivel más alto desde el 5 de agosto.

* El euro marcó un nuevo mínimo de un mes y medio a US$1,1607 y bajaba más tarde un 0,38%, a US$1,1613.

* El dólar alcanzó las 153 unidades frente al yen, su nivel más alto desde mediados de febrero, y ganaba más tarde un 0,64%, a 152,88.

(Editado en español por Carlos Serrano)