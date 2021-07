Eurocámara critica la inacción de Frontex ante devoluciones en caliente pero no le hace responsable de expulsiones

La comisi贸n de investigaci贸n del Parlamento Europeo para aclarar si Frontex particip贸 en devoluciones en caliente ha criticado en su informe final la inacci贸n de la agencia en cuanto a las devoluciones en caliente en las fronteras exteriores de la Uni贸n, pero no le hace responsable de violaciones de Derechos Humanos.

El informe adoptado este jueves por la Comisi贸n de Libertades de la Euroc谩mara concluye que Frontex ha desatendido las denuncias de violaciones de Derechos Humanos en la frontera exterior de la UE, sin siquiera gestionar a nivel interno estas cuestiones con sus 贸rganos dedicados a ello.

Sobre la supuesta connivencia de Frontex con expulsiones en caliente llevadas a cabo en el mar Egeo para evitar que demandantes de asilo llegaran a Grecia desde Turqu铆a, el informe por un lado indica que no hay evidencias de que Frontex tuviera un papel en la "actuaci贸n directa de expulsiones en caliente", aunque por otro se帽ala que la agencia "encontr贸 pruebas que respaldan las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales en los Estados miembros con los que ten铆a una operaci贸n conjunta".

"No abord贸, ni dio seguimiento a estas violaciones de manera r谩pida, vigilante y eficaz. Como resultado Frontex no evit贸 estas violaciones y no redujo el riesgo de futuras violaciones de derechos fundamentales", ha destacado el informe final de la comisi贸n de investigaci贸n.

En este sentido, las conclusiones son cr铆ticas con el director ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri, pero eluden responsabilizarle de violaciones de los derechos de los migrantes y tampoco se exige su dimisi贸n como hab铆an solicitado los socialdem贸cratas o La Izquierda.

Sobre el papel de Leggeri, la investigaci贸n apunta a su falta de implicaci贸n en las cuestiones de Derechos Humanos y se帽ala que solo mantuvo contacto con los 贸rganos especializados de Frontex en la 煤ltima fase de los procesos de decisi贸n de las operaciones.

"Queda claro que el director ejecutivo repetidamente no respondi贸 a las recomendaciones, opiniones, consejos, evaluaciones o peticiones de informaci贸n de los 贸rganos", ha recogido el informe, que incluye una serie de recomendaciones para mejorar los fallos que han salido a la luz.

El texto final se ha adoptado con el apoyo de populares, socialistas, liberales y verdes, mientras que la Izquierda se ha abstenido y en contra se han expresado los conservadores y la ultraderecha.

Frontex reconoce que necesita transformarse

En un comunicado, la agencia europea ha recalcado que la investigaci贸n dice que no hay evidencias de la implicaci贸n de Frontex en violaciones de Derechos Humanos y ha reconocido que esta evaluaci贸n servir谩 para abordar la transformaci贸n necesaria de algunas de sus estructuras.

"Frontex es una organizaci贸n m谩s grande y compleja que hace un par de a帽os, por lo que el sistema que se dise帽贸 hace tiempo necesita una transformaci贸n. El informe subraya los desaf铆os de transformaci贸n de la agencia en un entorno de seguridad cada vez m谩s complejo", ha valorado Leggeri en el comunicado.

En todo caso, la agencia defiende haber trabajado con la comisi贸n de la Euroc谩mara de una forma abierta y transparente y se muestra comprometida a seguir trabajando en el futuro con la instituci贸n europea.

Europa Press