Eurodiputados adoptan definitivamente el objetivo climático de la UE para 2040

Los eurodiputados adoptaron el martes de forma definitiva el objetivo climático de la Unión Europea para 2024: una reducción de 90% de las emisiones de gas de efecto invernadero con respecto a 1990, un hito del bloque para lograr la neutralidad de carbono a mitad de siglo.

Los legisladores del Parlamento Europeo aprobaron por 413 votos frente a 226 este ambicioso objetivo climático, acompañado de medidas de flexibilidad, entre ellas la posibilidad de adquirir créditos de carbono fuera del continente.

El objetivo requiere ahora la aprobación definitiva de los Estados miembros de la UE.

Como parte de un compromiso para atender las preocupaciones de varios países, el texto final permite que 5% de los recortes se contabilice mediante créditos de carbono adquiridos para proyectos fuera de Europa.

Grupos activistas acusan al bloque de simplemente trasladar al extranjero su lucha contra el cambio climático.

Más adelante, la UE podría, si fuera necesario, permitir que los Estados miembros compensen otro 5% de sus objetivos mediante créditos procedentes de mercados internacionales de carbono.

Bajo la presión de Polonia y Hungría, el acuerdo final también aplazó un año, hasta 2028, la puesta en marcha de un sistema de comercio de emisiones para el transporte por carretera y la calefacción de edificios, aunque algunos Estados miembros siguen presionando para retrasarlo aún más.

Detrás de China, Estados Unidos e India en términos de emisiones, la Unión Europea ha sido la más comprometida de los grandes contaminadores con la acción climática y, para 2023, había reducido sus emisiones un 37% en comparación con los niveles de 1990.