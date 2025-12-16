Eurodiputados buscan reforzar controles sobre importaciones agrícolas del Mercosur

Por Philip Blenkinsop

ESTRASBURGO, Francia. 16 dic (Reuters) -

Los legisladores de la Unión Europea respaldaron el martes unos controles más estrictos de las importaciones de productos agrícolas derivados de un posible acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur, lo que podría satisfacer las quejas de los detractores del acuerdo.

La votación se produce un día después de que Francia se aliara con Italia para impulsar el aplazamiento de la votación sobre el acuerdo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto viajar a Brasil el sábado para firmar el acuerdo, pero para ello se necesita el respaldo de los miembros de la UE. La UE y el bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay llegaron a un acuerdo el pasado diciembre para crear el mayor acuerdo comercial de la historia de la UE, unos 25 años después de que se iniciaran las negociaciones.

La Comisión Europea presentó el acuerdo para su aprobación en septiembre y trató de suavizar la oposición añadiendo un mecanismo que permitiría suspender el acceso preferencial de Mercosur a algunos productos agrícolas, como la carne de vacuno, las aves de corral y el azúcar.

Según el texto, la apertura de una investigación se produciría si el volumen de las importaciones aumentara más de un 10% al año o los precios cayeran en la misma proporción en uno o varios países de la UE.

Sin embargo, el Parlamento Europeo votó a favor de un nivel de activación más bajo, del 5%, comparado con una media de tres años de importaciones, así como de investigaciones más cortas para introducir antes las salvaguardias. También quieren que se apliquen salvaguardias si las importaciones agrícolas de Mercosur no cumplen las normas de producción de la UE, algo que Francia ha exigido.

Los cambios implican que los representantes del Parlamento tendrán que negociar un compromiso con sus homólogos del Consejo, la agrupación de gobiernos de la UE, que había respaldado la cifra del 10%. Se espera que estas negociaciones comiencen ya el miércoles.

(Editado en español por Carlos Serrano)