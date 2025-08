Eurodiputados de cuatro grupos distintos piden suspender las relaciones comerciales con Israel

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - Al menos 40 eurodiputados de cuatro grupos parlamentarios diferentes han pedido este lunes que la Unión Europea tome medidas contra las autoridades israelíes en el marco de la situación en Cisjordania y la Franja de Gaza, solicitando, entre otras cosas, la suspensión de las relaciones comerciales con Israel, en respuesta a sus "constantes violaciones del Derecho Internacional". Los diputados del Parlamento Europeo han instado, además, al "establecimiento de un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes israelíes", así como la "implementación de la solución de dos Estados, como única vía viable para alcanzar una paz justa y duradera" y el restablecimiento "pleno" de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) como "organismo legítimo" responsable de la distribución de ayuda. A través de una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, han pedido también la "imposición de medidas integrales dirigidas a todos los colonos israelíes, especialmente a los violentos, incluida la revocación de la doble ciudadanía cuando sea aplicable, prohibiciones de viajar y congelación de activos". "Estas medidas son la única vía para detener la violencia institucionalizada perpetrada por los colonos. Asistimos activamente a una campaña estatal a gran escala dirigida a la aniquilación del pueblo palestino, que abarca desde la hambruna y el bombardeo de Gaza hasta el acoso sistemático y el despojo de las comunidades de Cisjordania por parte de colonos ilegales", han manifestado, antes de agregar que Bruselas "debe actuar con decisión, defendiendo sus valores fundamentales y cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional". La misiva, promovida por la socialista Hana Jalloul y firmada por eurodiputados de Los Socialistas, Los Verdes, La Izquierda y Renovar Europa, expresa su "profunda condena por el fuerte aumento de la violencia perpetrada por colonos israelíes en Cisjordania", después de que en los últimos días uno de ellos llegara a matar de un disparo al pecho a un destacado activista que contribuyó a la grabación del oscarizado documental 'No Other Land', Odeh Hadalin. "La escalada de ataques de colonos israelíes se produce en el contexto de recientes decisiones políticas que incentivan explícitamente dichas acciones. El 23 de julio de 2025, la Knesset --el Parlamento israelí-- aprobó una moción (no vinculante) que respaldaba la anexión de Cisjordania", reza el texto. Asimismo, recuerda que desde el 7 de octubre de 2023 más de 1000 palestinos han muerto y más de 7000 han resultado heridos en Cisjordania, mientras que en Gaza "el uso de la ayuda humanitaria como arma ha causado inanición masiva y la muerte de más de 60.000 personas", en el "mismo periodo en el que 1139 israelíes han perdido la vida". Bruselas necesita una mayoría necesaria de 15 Estados miembros que representen al menos el 65% de la población para alcanzar cualquier medida y por el momento no tiene los consensos suficientes para ello. Un importante número de Estados miembros, liderados por Alemania, han evitado todavía apoyar las medidas, a la espera de estudiar la evolución de la situación, una vez esperan que Israel eleve la entrega de ayuda siguiendo el acuerdo humanitario pactado con la UE.