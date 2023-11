Londres--(business wire)--nov. 15, 2023--

La empresa de investigaci贸n de mercado global Euromonitor International ha publicado hoy su informe Tendencias globales de consumo en 2024.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20231115265950/es/

Top Global Consumer Trends 2024 (Graphic: Business Wire)

El informe anual revela tendencias emergentes que ofrecen percepciones sobre la evoluci贸n de los valores de los consumidores y explora c贸mo su comportamiento redefine sus motivaciones y necesidades de compra. Examina c贸mo el impacto de la inteligencia artificial (IA), la importancia de las iniciativas de sostenibilidad y los factores sociales, econ贸micos y pol铆ticos son cruciales para comprender las tendencias globales del consumidor el pr贸ximo a帽o.

Las tendencias globales de consumo de Euromonitor en 2024 son:

Alison Angus, directora de Innovaci贸n en Euromonitor International, explica: 鈥淟as preferencias del consumidor est谩n estrechamente vinculadas a la agenda de sostenibilidad, el progreso tecnol贸gico y el impacto de problemas sociopol铆ticos. Las empresas deben abordar temas sensibles con precauci贸n, al mismo tiempo que se mantienen fieles a los valores fundamentales de su marca鈥.

Para obtener m谩s informaci贸n, consulta el informe de Euromonitor sobre las Tendencias globales de consumo en 2024 aqu铆.

Notas para el editor

Acerca de euromonitor international

Euromonitor International es proveedor l铆der mundial de inteligencia comercial global, an谩lisis de mercado estrat茅gico y percepciones de los consumidores. De lo local a lo global y de lo t谩ctico a lo estrat茅gico, nuestras soluciones de investigaci贸n respaldan las decisiones sobre c贸mo, d贸nde y cu谩ndo hacer crecer su negocio. Con oficinas alrededor del mundo, analistas en m谩s de 100 pa铆ses, las 煤ltimas t茅cnicas de ciencia de datos e investigaci贸n de mercado sobre cada tendencia y factor clave, te ayudamos a comprender los mercados globales.

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20231115265950/es/

CONTACT: Euromonitor Press Office

Press@euromonitor.com

Keyword: europe united kingdom north america asia pacific

Industry keyword: other consumer environment technology other retail professional services consumer environmental, social and governance (esg) retail artificial intelligence online retail

SOURCE: Euromonitor International

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 11/15/2023 07:01 pm/disc: 11/15/2023 07:03 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20231115265950/es