Europa.- ACS entra en el mayor proyecto de litio de Europa con un contrato de US$734 millones en Alemania

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

ACS se ha adjudicado un contrato en Alemania para desarrollar una planta de producción y procesamiento de litio, elemento básico para la fabricación de baterías, que se convertirá en el mayor centro de este tipo en Europa.

En concreto, sus filiales Sedgman y Hochtief han sido designadas como contratistas de ingeniería, adquisición y gestión de la construcción para el proyecto Lionheart, proporcionando una solución integral para la planta de extracción de litio de 397 millones de euros y la planta central de litio de 337 millones de euros, lo que suma 734 millones de euros.

Lionheart, proyecto promovido por la empresa alemana Vulcan Energy, ha sido calificado como estratégico por la Unión Europea, al promover la independencia del litio en el continente, además de por su potencial transformador para el futuro de la energía limpia.

En este sentido, las plantas cuya ingeniería gestionará ACS en el valle del Alto Rin producirán suficiente hidróxido de litio monohidratado (LHM) para aproximadamente 500.000 baterías de vehículos eléctricos al año, sin utilizar combustibles fósiles en el proceso de producción.

Además, ACS, a través de Hochtief, ha acordado una inversión en Vulcan de 169 millones de euros, que incluye una inversión de 39 millones de euros en el proyecto Lionheart y una suscripción de hasta 130 millones de euros en acciones de Vulcan, convirtiéndose así en uno de sus principales accionistas.

Vulcan ya ha conseguido una financiación total de 2.193 millones de euros, incluyendo un préstamo de 250 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como ayudas públicas por valor de 204 millones de euros en subvenciones de los gobiernos federal y estatal alemanes.

El proyecto Lionheart, que ya cuenta con acuerdos de compra firmados con clientes de la cadena de valor de las baterías en Europa, tendrá una capacidad de producción de 24.000 toneladas de LHM apto para baterías a partir de salmuera geotérmica y, al mismo tiempo, generará calor y energía renovables.

"Como accionistas de Vulcan Energy, nos enorgullece apoyar la ejecución de este importante proyecto y contribuir con las fortalezas combinadas de Sedgman y Hochtief. Nuestra experiencia en el procesamiento de minerales y en infraestructuras nos convierte en socios ideales para un desarrollo de esta envergadura y relevancia", ha manifestado el consejero delegado de ACS, Juan Santamaría.