Europa advierte de represalias en respuesta a la persecución de la oposición en Georgia

MADRID, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - Los ministros de Asuntos Exteriores de Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Suecia y Reino Unido han expresado su preocupación por la persecución a la oposición en Georgia y han advertido de que habrá una respuesta. "Nosotros, los ministros de Exteriores de las democracias europeas estamos profundamente preocupados por el deterioro de la situación en Georgia", han publicado en un comunicado conjunto respaldado también por la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. En concreto "condenan" las detenciones y encarcelamiento "por motivos políticos" de dirigentes de la oposición georgiana, "con la intención de reprimir a la oposición política" antes de las elecciones locales. "Su detención, los arrestos arbitrarios y la creciente represión de otras voces críticas de las autoridades, representantes de la sociedad civil, manifestantes pacíficos y periodistas independientes contribuyen al desmantelamiento de la democracia en Georgia y a su rápida transformación en un sistema autoritario contrario a las normas y valores europeos", han denunciado. En particular han señalado los recientes cambios legales para "reprimir a la sociedad civil independiente y la protesta legítima". Todo ello ha propiciado una reacción que incluye "una rebaja considerable de nuestra relación" con medidas como la disminución de la ayuda y la cooperación con las autoridades. "Este rumbo autoritario y antieuropeo amenaza los logros democráticos de Georgia y sus relaciones con nuestros países", han añadido. "Vamos a seguir señalando las acciones antidemocráticas y las violaciones de los derechos humanos de las autoridades georgianas y no vacilaremos en hacer uso del amplio rango de herramientas unilaterales y multilaterales de las que disponemos si las autoridades georgianas siguen dando pasos que erosionan la democracia y el respeto de los derechos humanos en Georgia", han advertido. Así, destacan que "no es tarde para cambiar el rumbo" y por eso piden a las autoridades la liberación inmediata de los políticos, periodistas y activistas "injustamente detenidos", dar marcha atrás a la legislación represiva y abrir "un diálogo nacional" con todos los actores relevantes para "buscar una salida de la actual situación".