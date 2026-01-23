Europa alcanzará un récord de importaciones de GNL en 2026, según la AIE

Por Susanna Twidale

LONDRES, 23 ene (Reuters) -

Se espera que Europa importe una cantidad récord de gas natural licuado este año y que el suministro mundial también se dispare, según informó el viernes la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, la Unión Europea ha tratado de reducir drásticamente su dependencia de la energía rusa y ha aumentado las importaciones de GNL de otros países, en particular de Estados Unidos.

Según el informe trimestral de la AIE sobre el mercado del gas, se espera que Europa importe la cifra récord de 185.000 millones de metros cúbicos de GNL en 2026, frente al récord anterior de 175.000 millones de metros cúbicos en 2025.

Se prevé que el suministro mundial de GNL crezca más del 7% en 2026, su ritmo más rápido desde 2019, con América del Norte representando la gran mayoría del aumento de 40 bcm, dijo la agencia.

Los proyectos norteamericanos dominaron la nueva capacidad en 2025, con un aumento del suministro mundial de GNL de casi el 7%. Estados Unidos lideró la actividad de inversión, aprobando más de 80 bcm de capacidad anual, según el informe. Keisuke Sadamori, director de Mercados Energéticos y Seguridad de la AIE, dijo que "la oleada de GNL que se está produciendo va a desempeñar un papel fundamental en la configuración de los mercados globales del gas", y añadió que es probable que presione los precios a la baja y mejore la liquidez del mercado.

Según la AIE, los volúmenes negociados de gas natural y la liquidez de los centros de distribución alcanzaron máximos históricos en 2025 en los principales mercados.

En Estados Unidos, los volúmenes de gas negociados en el Henry Hub aumentaron un 8%, mientras que en la Unión Europea y Reino Unido el comercio de gas creció aproximadamente un 17%.

La AIE señaló que los riesgos geopolíticos y las condiciones meteorológicas siguen siendo factores importantes para los mercados globales del gas, que exigen una vigilancia continua de la seguridad energética. (Información de Susanna Twidale; edición de Philippa Fletcher; edición en español de Paula Villalba)