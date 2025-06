Europa apela a la diplomacia mientras EE.UU. evalúa su rol en la guerra entre Israel e Irán

(Reescribe con detalles, citas y contexto, agrega autores y procedencia, cambia titular y slug)

By Maayan Lubell, Parisa Hafezi, Trevor Hunnicutt

JERUSALÉN/DUBÁI/WASHINGTON, 20 jun (Reuters) -

Irán dijo el viernes que no discutiría el futuro de su programa nuclear mientras esté siendo atacado por Israel, mientras Europa trata de atraer a Teherán de nuevo a las negociaciones y Estados Unidos considera si debe involucrarse en el conflicto.

Israel comenzó a atacar a Irán el pasado viernes, alegando que quería impedir que su histórico enemigo desarrollara armas nucleares. Irán, que afirma que su programa nuclear sólo tiene fines pacíficos, tomó represalias con ataques de misiles y drones contra Israel.

La Casa Blanca dijo el jueves que el presidente Donald Trump decidiría sobre la acción de Estados Unidos en las próximas dos semanas.

Los ataques aéreos israelíes han matado a 639 personas en Irán, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, y entre los fallecidos se encuentran la cúpula militar y científicos nucleares.

Israel ha dicho que al menos una veintena de civiles israelíes ha muerto en ataques con misiles iraníes. Reuters no pudo verificar de forma independiente el número de muertos de ninguna de las partes.

Israel ha atacado instalaciones nucleares y capacidades de misiles, pero también ha alcanzado zonas civiles, y responsables occidentales y regionales afirman que intenta acabar con el Gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

"¿Tenemos como objetivo la caída del régimen? Ese puede ser el resultado, pero corresponde al pueblo iraní levantarse por su libertad", dijo el jueves el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó que no había lugar para las negociaciones con Estados Unidos, superpotencia aliada de Israel, al que calificó de socio en el crimen, "hasta que cese la agresión israelí".

Irán ha afirmado que está atacando instalaciones militares y de defensa en Israel, aunque también ha atacado un hospital y otras instalaciones civiles. Medios iraníes han afirmado que Israel ha atacado un hospital en Irán.

Israel acusó el jueves a Irán de atacar deliberadamente a civiles mediante el uso de municiones de racimo, que dispersan pequeñas bombas en una amplia zona. La misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Los servicios de emergencia iraníes dijeron el viernes que cinco hospitales habían resultado dañados por los ataques israelíes. ESFUERZOS DIPLOMÁTICOS Los ministros de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Francia y Alemania, junto con la responsable de política exterior de la Unión Europea, tenían previsto reunirse el viernes con Araqchi en Ginebra para tratar de rebajar la tensión del conflicto. "Ahora es el momento de poner fin a las graves escenas en Oriente y evitar una escalada regional que no beneficiaría a nadie", dijo el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió el jueves con Lammy y mantuvo llamadas por separado con sus homólogos de Australia, Francia e Italia. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que Rubio y los ministros de Asuntos Exteriores coincidieron en que "Irán nunca podrá desarrollar o adquirir un arma nuclear". Lammy dijo que "ahora existe una ventana en las próximas dos semanas para lograr una solución diplomática". Sin embargo, Araqchi declaró el viernes a la televisión estatal iraní que Teherán no aceptaría mantener conversaciones mientras persistan los ataques israelíes. El papel de Estados Unidos seguía siendo incierto. El enviado especial del presidente Donald Trump a la región, Steve Witkoff, ha hablado con Araqchi varias veces desde la semana pasada. La Casa Blanca dijo que Trump participaría en una reunión de seguridad nacional el viernes por la mañana hora local. Ha alternado entre amenazar a Teherán e instarle a reanudar las conversaciones nucleares suspendidas por el conflicto. ATAQUES CON MISILES Al amanecer del viernes, los militares israelíes lanzaron una nueva advertencia sobre la llegada de misiles desde Irán. Al menos uno impactó directamente en Beerseba, la mayor ciudad del sur de Israel. El misil impactó cerca de apartamentos residenciales, edificios de oficinas e instalaciones industriales, dejando un gran cráter y arrancando la fachada de al menos un complejo de apartamentos, al tiempo que dañaba varios otros. El jueves, Irán alcanzó un importante hospital en Beerseba. Irán dijo que tenía como objetivo cuarteles militares israelíes cercanos al hospital, pero Israel niega que hubiera instalaciones de este tipo en la zona. El ejército israelí también dijo que había llevado a cabo varios ataques nocturnos en el corazón de Teherán. Entre los objetivos se encontraban centros de producción de misiles y una instalación de investigación y desarrollo de armas nucleares. El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, advirtió el viernes de que tomaría medidas contra Hezbolá, aliado de Irán, un día después de que el grupo miliciano libanés sugiriera que acudiría en ayuda de Irán. Israel ha estado luchando en varios frentes contra los aliados regionales de Irán desde que el grupo miliciano palestino Hamás lo atacó en octubre de 2023, desencadenando la guerra de Gaza. Trump ha sopesado la posibilidad de atacar a Irán, posiblemente con una bomba "destructora de búnkeres" que podría destruir emplazamientos nucleares a gran profundidad bajo tierra. Con la República Islámica enfrentándose a una de sus mayores amenazas externas desde la revolución de 1979, cualquier desafío directo a su Gobierno de 46 años requeriría probablemente algún tipo de levantamiento popular. Los grupos de la oposición iraní creen que su momento puede estar cerca, pero los activistas que han participado en protestas anteriores dicen que no están dispuestos a desencadenar disturbios masivos con su país bajo ataque y las autoridades iraníes han reprimido duramente la disidencia. "¿Cómo se supone que la gente va a salir a la calle? En circunstancias tan horribles, la gente se centra únicamente en salvarse a sí misma, a sus familias, a sus compatriotas e incluso a sus mascotas", ha dicho Atena Daemi, destacada activista que pasó seis años en prisión antes de abandonar Irán. (Información de Alexander Cornwell, Parisa Hafezi y Trevor Hunnicutt; escrito por Andy Sullivan, Saad Sayeed y Michael Georgy; edición de Howard Goller, Stephen Coates y Timothy Heritage; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)