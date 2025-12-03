Europa apura proyectos sobre tierras raras en un intento por reducir su dependencia de China

La Unión Europea (UE) financiará y acelerará el desarrollo de proyectos de producción de tierras raras y otras materias primas críticas para reducir su dependencia de China, cuya hegemonía sobre estos materiales esenciales para la economía genera fuertes tensiones.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos fundamentales para la industria digital, automotriz, energética o armamentística.

"Hoy, Europa responde a la nueva situación geopolítica mundial" y "afirma su independencia en cuanto a materias primas críticas", destacó el vicepresidente de la Comisión, Stéphane Séjourné, al presentar estas medidas a la prensa el miércoles.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, desbloqueará cerca de 3.000 millones de euros (unos US$3.500 millones) para financiar proyectos estratégicos de extracción, refinado y reciclaje de estos minerales y metales clave, tanto en el continente europeo como en países socios.

Para ello, movilizará fondos provenientes de programas europeos y del Banco Europeo de Inversiones. Además, creará a principios de 2026 un Centro Europeo de Materias Primas Críticas.

"Tendrá tres principales misiones: monitorear y evaluar las necesidades, realizar compras conjuntas en nombre de los Estados miembros y almacenar y entregar según las necesidades de las empresas", explicó Séjourné.

Otra acción concreta es que Bruselas quiere restringir a principios del próximo año las exportaciones de residuos y desechos de imanes permanentes (que se fabrican a partir de tierras raras y tienen numerosos usos industriales) para favorecer su reciclaje en Europa.

La UE también prevé restricciones más específicas a las exportaciones de desechos de aluminio y podría hacer lo mismo con el cobre.

China, que concentra la mayoría de las reservas mundiales de tierras raras, no solo domina la extracción de minerales, sino que además ha desarrollado un cuasi-monopolio en el refinado.

Ejerce un control similar sobre ciertos metales estratégicos, como el galio, utilizado en semiconductores. Europa adoptó hace dos años una ley destinada a asegurar su suministro de materias primas esenciales.

En este contexto, la UE se encuentra atrapada entre China, que este año multiplicó las medidas de restricción a sus exportaciones de tierras raras, y Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, que negocia acuerdos bilaterales por doquier para asegurar sus propios suministros.

