Europa: Berlín, "sin Estados Unidos, Europa no puede defenderse"

"Francia también está llamada a hacer lo que estamos haciendo aquí: fortalecer la capacidad de inversión mediante difíciles negociaciones, implementar medidas de austeridad en el sector social y ahorrar también en otras áreas. Y, sobre todo, garantizar la capacidad de defensa de Europa", añadió en una entrevista en la radio Deutschlandfunk.

Wadephul confirmó la oposición del gobierno alemán a la idea de los eurobonos y enfatizó: "Cualquiera que hable hoy de independencia de Estados Unidos debería primero hacer los deberes, y Europa aún tiene mucho trabajo por hacer en este sentido".

"Solo podemos defendernos junto con Estados Unidos, no solos. Esa es la realidad. Es lo más fundamental e importante que tenemos. Y recomiendo encarecidamente poner fin a estos debates que cuestionan la alianza de la OTAN y su cohesión", bramó luego.

"Nadie en Washington está manteniendo estas conversaciones. Sin el paraguas nuclear estadounidense, no podemos defendernos aquí. Esa es la realidad", declaró Wadephul.

