Europa: Bulgaria adopta el euro y se convierte en el miembro 21 de la Eurozona

Este hito para el país más pobre de la Unión Europea, tras un largo proceso de adhesión, es recibido con entusiasmo por las instituciones europeas.

Algo menos entre sus habitantes, muchos de los cuales temen que la introducción del euro pueda provocar un aumento de precios y exacerbar la inestabilidad política que afecta al país.

"El euro es el símbolo tangible de lo que Europa puede lograr cuando trabaja unida, de los valores compartidos y de la fuerza colectiva con la que podemos afrontar la incertidumbre geopolítica global que vivimos", enfatizó la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dando una "cálida bienvenida a Bulgaria a la familia del euro y al presidente Radev al Consejo de Gobierno del BCE en Fráncfort".

Con la entrada de Sofía en la zona euro, el banco central de Bulgaria se une al Eurosistema y su gobernador obtiene un puesto en el Consejo de Gobierno del BCE. Para celebrar este hito histórico, el BCE proyectará una instalación luminosa en la fachada de su sede en Fráncfort hasta el 11 de enero, simbolizando la integración y la unidad de los 358 millones de europeos que utilizan el euro como moneda.

"Este logro es fruto de años de arduo trabajo y compromiso. Significa pagos más sencillos, viajes más fáciles y muchas nuevas oportunidades para las empresas búlgaras", enfatizó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, también destacó la importancia de este paso y felicitó a Bulgaria: "Esto marca la culminación de un proceso largo y desafiante y el comienzo de un nuevo capítulo rico en oportunidades".

Empero, la llegada del euro divide a los 6,4 millones de habitantes de Bulgaria. Según la última encuesta del Eurobarómetro, el 49% de los búlgaros se opone a él. Tras la hiperinflación de la década de 1990, Bulgaria vinculó su moneda al marco alemán y luego al euro, lo que hizo al país dependiente del BCE. Miembro de la UE desde 2007, Bulgaria se encuentra en la llamada "sala de espera" de la moneda única desde 2020.

(ANSA).