Europa central quiere ampliar la prohibición de grano ucraniano, según los ministros

VARSOVIA, 19 jul (Reuters) - Cinco países centroeuropeos quieren que se prorrogue la prohibición de importar cereales ucranianos al menos hasta finales de año, declararon el miércoles los ministros de Agricultura tras reunirse en Varsovia.

En mayo, la Unión Europea autorizó a Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania y Eslovaquia a prohibir la venta interna de trigo, maíz, colza y semillas de girasol ucranianos, al tiempo que permitía el tránsito de esos cargamentos para su exportación a otros países. Esta prohibición finalizará el 15 de septiembre.

Entre estos países se encuentran algunos de los más firmes defensores diplomáticos de Kiev en su guerra contra Moscú, pero afirman que la entrada de grano ucraniano perjudica a los agricultores nacionales.

El ministro de Agricultura polaco, Robert Telus, dijo que los cinco países firmaron una declaración común sobre la prórroga de la prohibición hasta al menos finales de año, que presentarán en las conversaciones con la Comisión Europea.

"Pero también en el acuerdo está nuestra declaración conjunta de que estamos muy abiertos al tránsito", añadió.

Los ministros han indicado que también les gustaría contar con una opción en la que los países puedan pedir de manera individual a la UE que añada productos a la lista de prohibiciones.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, añadió que su país no levantará la prohibición el 15 de septiembre aunque la UE no acuerde su prórroga, mientras que Hungría afirmó que, si no hay tal acuerdo, utilizará "todas las medidas para evitar más sufrimiento a los agricultores húngaros". (Reporte de Marek Strzelecki y Anna Wlodarczak-Semczuk en Varsovia, Boldizsar Gyori en Budapest, Robert Muller en Praga y Luiza Ilie en Bucarest; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters