Europa: Conferencia de Munich, nuevo round de la tensión UE-EEUU

En 2025, el recién nombrado vicepresidente del presidente Donald Trump, J. D. Vance, lanzó un duro ataque contra las políticas europeas en materia de inmigración, partidos populistas y libertad de expresión, afirmando que esta estaba "en retirada" en todo el continente.

Vance también pareció adherirse a las opiniones de partidos de extrema derecha como el partido alemán AfD.

Pero este año, el vicepresidente, que acaba de finalizar una visita a Armenia y Azerbaiyán, se queda en casa. Rubio, considerado menos ideólogo, encabezará la delegación estadounidense a las conversaciones anuales de seguridad y defensa, que se prolongarán hasta el domingo en la capital bávara.

Aunque el secretario de Estado sea más diplomático que Vance, Estados Unidos pretende presionar a sus aliados europeos, que aún se recuperan de la crisis política provocada por las exigencias de Trump de adquirir Groenlandia, un territorio autónomo danés.

"Vivimos en una nueva era geopolítica, y esto requerirá que todos reexaminemos cómo se ve esto y cuál será nuestro papel", declaró Rubio a la prensa antes de abordar su avión para partir de Washington.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump, quien ha afirmado que la Unión Europea se creó para perjudicar a Estados Unidos, ha tenido al continente en la mira.

En su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en diciembre, Trump criticó duramente a Europa, calificándola de continente sobrerregulado, carente de "confianza en sí mismo" y enfrentándose a una "destrucción civilizatoria" debido a la inmigración.

En Múnich, el viernes y el sábado, se espera que Rubio siga presionando a Europa para que comparta la responsabilidad, especialmente en materia de defensa común.

Su viaje se produce en medio de una importante ruptura de la confianza entre Washington y las capitales europeas tras el drama de Groenlandia, que sacudió las relaciones transatlánticas. Lo que antes se consideraba inconcebible —que un país miembro de la OTAN amenazara con arrebatar territorio a un aliado— se hizo realidad, obligando a las naciones europeas a protestar con firmeza.

El impredecible presidente republicano estadounidense se retractó de sus amenazas de confiscación y aranceles en el Foro Económico Mundial de Davos el mes pasado, y en su lugar promovió un acuerdo marco con la OTAN para la seguridad en el Ártico.

Sin embargo, el incidente dejó un rastro de daños colaterales, según declararon varios diplomáticos europeos bajo condición de anonimato.

Una encuesta realizada por Politico mostró que más del 50% de los encuestados alemanes no ven a Estados Unidos como un aliado "fiable".

""Honestamente, quieren saber adónde vamos, adónde nos gustaría ir, adónde nos gustaría ir con ellos", dijo Rubio al ser preguntado sobre qué espera Europa de la conferencia.

Además de Groenlandia, la agenda también incluirá la sostenibilidad de la unidad transatlántica, el paraguas de seguridad estadounidense y la guerra en Ucrania, así como los vínculos con Moscú.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su deseo de que se reanuden las conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin. Por ahora, estas conversaciones solo se llevan a cabo entre Washington y Moscú.

Las reuniones de Múnich tendrán lugar pocos días antes de que Trump convoque la sesión inaugural de su llamado "Consejo de Paz", el 19 de febrero en Washington.

Trump creó inicialmente el Consejo para gestionar la situación en Gaza tras la guerra, pero ahora parece que su ámbito de competencia podría extenderse más allá del territorio palestino. Algunos la han criticado por ser un aparente rival de las Naciones Unidas.

Incluso sin Vance en la ciudad, el delicado tema de la libertad de expresión en Europa estará en la agenda de Múnich, ya que Rubio estará acompañado por Sarah Rogers, su subsecretaria de Estado para la diplomacia pública y una acérrima crítica de las políticas de la UE.

Estados Unidos se ha opuesto a las medidas de Europa para regular a las grandes tecnológicas y combatir la desinformación, considerándolas un medio para socavar la libertad de expresión.

Rubio viajará de Múnich a Eslovaquia y luego a Hungría. Ambos países están gobernados por líderes nacionalistas que se han ganado el apoyo de Trump. (ANSA).