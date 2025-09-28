Europa conquista la Ryder con un sufrido final en Nueva York
Estados Unidos.- Europa conquista la Ryder con un sufrido final en Nueva York
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -
Europa ganó (13-15) la Ryder Cup 2025 a Estados Unidos este domingo con una sufrida última jornada en el recorrido americano de Bethpage Black (Nueva York), donde el anfitrión amenazó con una histórica remontada en los once partidos individuales. El equipo de Luke Donald lo tenía en su mano después del sábado, ganador de las cuatro sesiones y una renta de siete puntos (4.5-11.5) de cara al domingo, pero Estados Unidos sacó la calidad del ranking mundial de sus jugadores y Europa, que solo ganó un partido de once, sudó hasta la sentencia de Shane Lowry y Tyrrell Hatton.
LA NACION
Otras noticias de Copa Ryder
Más leídas
- 1
Ciudad vs. provincia. Los recelos y los negocios que reveló el triple crimen de Florencio Varela
- 2
Horóscopo: cómo será tu semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025
- 3
Lo trajo un prócer: el boom del superfruto que tiene como “embajador” a un famoso cantante
- 4
Retenciones: se viene otra semana tensa y hay expectativas por una reunión con el campo