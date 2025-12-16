Europa creará una comisión internacional para los daños de la guerra de Ucrania

Por Anthony Deutsch y Stephanie van den Berg

LA HAYA, 16 dic (Reuters) -

Dirigentes como el ucraniano Volodímir Zelenski llegaron el martes a La Haya para poner en marcha una Comisión Internacional de Reclamaciones que compense a Kiev por los cientos de miles de millones de dólares en daños causados por los ataques rusos y los presuntos crímenes de guerra. Decenas de altos cargos europeos y de otros países, entre ellos la responsable de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, asistieron a una conferencia de un día organizada conjuntamente por Países Bajos y el Consejo de Europa, el mayor grupo de derechos humanos del continente.

La reunión coincidió con un impulso diplomático orquestado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, desencadenada por la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.

El ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, David van Weel, confirmó que la comisión tendría su sede en Países Bajos y subrayó la importancia de reparar a las víctimas ucranianas.

"Sin rendición de cuentas, un conflicto no puede resolverse plenamente. Y parte de esa rendición de cuentas es también pagar los daños que se han causado. Así que creo que es un gran paso el establecimiento de una comisión de reclamaciones y la firma de un tratado al respecto", dijo Van Weel a la prensa a su llegada. Aún no se ha concretado cómo se pagarán las indemnizaciones que conceda la comisión, pero las primeras conversaciones incluyeron el uso de activos rusos congelados por la UE, complementados con contribuciones de los Estados miembros.

"El objetivo es validar las reclamaciones y que Rusia acabe pagándolas. Realmente tendrá que pagarla Rusia, esta comisión no ofrece ninguna garantía por los daños", dijo Van Weel.

El Registro de Daños, que tiene dos años de existencia y formará parte de la comisión de reclamaciones, ha recibido más de 80.000 reclamaciones presentadas por particulares, organizaciones y organismos públicos de Ucrania en una amplia gama de categorías.

No fue posible contactar inmediatamente con representantes rusos para que hicieran comentarios sobre la comisión. El Kremlin niega las acusaciones de crímenes de guerra por parte del ejército ruso en Ucrania. También ha calificado de ilegal la propuesta de la UE de utilizar los activos rusos congelados para financiar las necesidades presupuestarias y de defensa de Ucrania, y ha amenazado con tomar represalias.

POSIBLE AMNISTÍA EN EL ACUERDO DE PAZ

Los planes para compensar a las víctimas de abusos en Ucrania, que van desde la violencia sexual y las deportaciones de niños hasta la destrucción de lugares religiosos, podrían complicarse con la inclusión de una amnistía por atrocidades de guerra en cualquier acuerdo de paz, propuesta anteriormente por el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Más de 50 Estados y la UE han redactado una convención del Consejo de Europa para crear la comisión, que entrará en vigor tras ser ratificada por 25 signatarios, siempre que se hayan asegurado fondos suficientes para financiar su actividad.

Más de 35 países ya han manifestado su apoyo a la comisión y se espera que firmen el convenio en la reunión del martes, según una fuente cercana a las conversaciones.

La comisión, la segunda parte de un mecanismo internacional de indemnización para Ucrania, revisará, evaluará y decidirá sobre las reclamaciones presentadas al Registro de Daños de Ucrania, creado por el Consejo de Europa en 2023, y determinará las indemnizaciones caso por caso.

Se pueden presentar reclamaciones por daños, pérdidas o lesiones causados por actos rusos cometidos en Ucrania o contra Ucrania a partir de la invasión del 24 de febrero de 2022. Las reclamaciones, que abarcan violaciones del derecho internacional, pueden ser presentadas por particulares, empresas o el Estado ucraniano afectados, según un borrador de la propuesta.

524.000 MILLONES DE DÓLARES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE POSGUERRA

El Banco Mundial ha estimado el coste de la reconstrucción en la próxima década en 524.000 millones de dólares (447.000 millones de euros), casi tres veces la producción económica de Ucrania en 2024.

Pero esta cifra es solo hasta diciembre de 2024 y no incluye los daños causados este año, cuando los ataques rusos con drones y misiles se intensificaron en una campaña dirigida contra los servicios públicos, el transporte y la infraestructura civil.

El Consejo de Europa se fundó en 1949, cuatro años después del final de la Segunda Guerra Mundial, para promover la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en todo el continente, y es la organización intergubernamental más antigua.

(1 euro = 1,1723)

