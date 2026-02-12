Europa: cuatro meses para relanzar la UE, los eurobonos ya no son un tabú

En el castillo de Alden Biesen, una fortaleza medieval de la Orden Teutónica a pocos kilómetros de la icónica ciudad holandesa de Maastricht, los Veintisiete no tomaron decisiones —como es habitual en las cumbres informales—, pero sí abrieron algunas puertas para reformar, en pocos meses, los cimientos de Europa.

Empezando por una hoja de ruta para el mercado único, bautizada por Ursula von der Leyen como "Una Europa, un Mercado", lista para su aprobación en marzo. Y de la posibilidad, destinada a convertirse en certeza, de avanzar con una "cooperación reforzada" en diversos expedientes, que ya no depende de la unanimidad.

"Todos conocemos bien la coreografía de los eurobonos"

Emmanuel Macron incluso evita reiterarla: los halcones del Norte en las barricadas, las palomas del Sur dispuestas a apoyar la deuda conjunta, con el apoyo de Francia. Un escenario que se ha repetido durante años. Esta vez, sin embargo, la confrontación es menos rígida, dada la urgencia de la situación económica y geopolítica.

"Ya no hay tabúes", enfatizó el presidente del Elíseo, recordando las medidas adoptadas con luz verde en diciembre —sin el apoyo de Hungría, Eslovaquia y la República Checa— para la deuda conjunta del préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev y con el instrumento SAFE para las compras conjuntas de defensa.

"La innovación requiere más financiación pública, es un hecho, nos guste o no", enfatizó el presidente francés, respaldado por el informe de Mario Draghi, que estima las necesidades de financiación del continente en 800.000 millones de euros, tanto públicos como privados, y por el acuerdo de Meloni, que se mantiene intacto en este punto. "Personalmente, estoy a favor", declaró la primera ministra, marcando la única diferencia que actualmente la separa de la visión de su aliado alemán, Friedrich Merz.

A pesar de la franqueza del gobernador del Bundesbank, Joachim Nagel, la postura del canciller se mantiene inalterada: "No puedo aprobar los eurobonos", reiteró, utilizando el requisito constitucional alemán como escudo y relegando la emisión conjunta a la "excepción".

Sin embargo, el democristiano reconoció que "son nuevos tiempos" y que la financiación de iniciativas públicas se ha vuelto "central". Sin embargo, en su opinión, el camino a seguir reside en el próximo presupuesto europeo para 2028-2034, no en nuevos eurobonos. Esta postura es compartida por el primer ministro saliente neerlandés, Dick Schoof, quien cederá el poder en diez días al progresista Rob Jetten, quien califica la emisión conjunta como "una carga para las generaciones futuras".

Sin embargo, el juego no ha hecho más que empezar, y tras la prudencia, al menos se vislumbra un calendario: para junio, podrían tomar forma nuevas opciones de deuda común, específicas y precisas, inspiradas en el modelo SAFE. Deuda para sectores estratégicos, justo la suficiente para mantener la calma en Berlín y, al mismo tiempo, enviar una señal a los mercados.

También está sobre la mesa el "Bund Europeo", relanzado por Enrico Letta. El otro frente candente, la iniciativa "Comprar Europa", impulsada por Emmanuel Macron para fortalecer la industria continental frente a Estados Unidos y China, cobrará protagonismo ya en marzo.

En un intento por forjar un acuerdo con Roma y Berlín —escépticos ante el proteccionismo francés—, la preferencia europea, prevista con la Ley de Aceleración Industrial de Bruselas el 25 de febrero, se negociará a finales de marzo, cuando los líderes de la UE definan con precisión los sectores involucrados.

El comisario de Industria de la UE, el francés Stéphane Séjourné, intervino para desmentir las exageraciones y los malentendidos: la mayoría de los Estados miembros, según anunció a través de su equipo, apoyan el principio. En el nuevo borrador, la preferencia se limitará principalmente a la adquisición de baterías, energías renovables y energía nuclear.

Y con socios fiables —como el Reino Unido y Japón— se mantendrán las alianzas mutuas. (ANSA).