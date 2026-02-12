Europa: de la compra europea a la deuda común, las palabras clave del crecimiento

- COMPRA EUROPEA. Este será uno de los pilares de la Ley de Aceleración Industrial, prevista para el 25 de febrero. La cláusula "Compra Europea" debería aplicarse a la contratación pública, priorizando las tecnologías limpias como las baterías, la energía fotovoltaica, la solar térmica, la eólica, así como la nuclear y las redes eléctricas. Podría aplicarse no solo a los países miembros, sino también a los socios considerados fiables, empezando por Gran Bretaña.

- MERCADO ÚNICO: con el objetivo de completar el mercado único para 2028, Bruselas presentará un calendario en las próximas semanas, comprometiéndose a aprobar rápidamente una serie de propuestas para finales de 2027. La hoja de ruta se adoptará en la Cumbre de la UE de marzo.

- EU INC: el régimen se pondrá en marcha en marzo, un conjunto único de normas válidas en toda la Unión que permitirá a las empresas operar como si estuvieran ubicadas en un solo país. Será posible registrar una empresa en cualquier Estado miembro en 48 horas, completamente en línea.

El nuevo régimen promete facilitar el acceso a la financiación, simplificar las transacciones transfronterizas y agilizar los procedimientos de liquidación en caso de quiebra.

Un paso hacia una Europa más simple e integrada.

- PRECIOS DE LA ENERGÍA: Bruselas está trabajando con los gobiernos nacionales para reducir la carga fiscal en las facturas energéticas y se espera que proponga recomendaciones a las capitales para reducir los impuestos sobre las facturas energéticas.

- REVISIÓN DEL ETS: En julio se presentará una propuesta para actualizar el ETS, el mercado europeo de carbono que actualmente se aplica a las industrias de alto consumo energético, las aerolíneas y el transporte marítimo. Con la revisión, Bruselas evaluará la posibilidad de ampliar el alcance actual a otros sectores y emisiones que aún no están cubiertos por el ETS.

Una reforma exhaustiva del ETS que no perjudique al sector industrial es la principal demanda de muchos líderes que hoy han planteado públicamente la cuestión, entre ellos Italia y Bélgica.

- CAMPEONES EUROPEOS. Se trata de las empresas líderes del continente en sectores estratégicos, desde chips hasta la automoción. Y son las empresas en las que, según los 27, debería centrarse la recuperación de la UE. (ANSA).