Europa: De la UE, más de 20 millones para acercar aplicaciones de investigación

Después de la ronda de julio pasado, esta segunda convocatoria registra 24 proyectos alojados en Italia, que se coloca así en el primer lugar, seguida por Alemania (23) y España (19).

Si se observa, sin embargo, el total de los financiamientos Proof of Concept otorgados en 2025, el ranking se invierte: Italia desciende al tercer puesto con 33 proyectos alojados, precedida por Alemania (51) y España (42).

"Los descubrimientos que surgen de la investigación financiada por el ERC son muy a menudo algo más que simples resultados académicos", afirmó Ekaterina Zaharieva, comisaria europea de startups, investigación e innovación. "Constituyen el fundamento de los futuros ecosistemas de innovación de Europa, inspirando nuevas tecnologías, empresas y soluciones. Estoy satisfecha -prosiguió Zaharieva- de que este año la UE esté financiando un número récord de Proof of Concept Grant".

"El ERC no pide a sus investigadores que partan de soluciones ya listas o de aplicaciones inmediatas", añadió Maria Leptin, presidenta del ERC. "Por el contrario, los ganadores pueden explorar las fronteras del conocimiento, guiados por su curiosidad y ambición científica. Con estas subvenciones Proof of Concept, muchos beneficiarios explorarán la comercialización o el potencial social de su curiosidad -concluyó Leptin- y sentarán las bases para futuras innovaciones que impulsarán el progreso en Europa".

Los proyectos ganadores van desde nuevas técnicas para visualizar en tiempo real los vasos sanguíneos dentro de un riñón, hasta métodos para proteger los edificios de los terremotos, pasando por tratamientos regenerativos para reparar un corazón dañado.

La clasificación italiana está encabezada por el Instituto Italiano de Tecnología, que obtuvo cinco financiamientos destinados a otros tantos investigadores que trabajan en las sedes de Génova, Milán y Nápoles. Le siguen en segundo lugar el Politécnico de Milán y la Universidad Sapienza de Roma, ambos con tres proyectos ganadores, mientras que las universidades de Turín y Pavía comparten el tercer puesto con dos proyectos cada una.

En esta ronda también obtuvieron un financiamiento la Scuola Superiore Sant'Anna y la Scuola Normale Superiore de Pisa, el Politécnico de Turín y el Instituto Universitario de Estudios Superiores de Pavía, junto con las universidades de Padua, Milán, Trento, Parma y Bolonia. (ANSA).