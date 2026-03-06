LA NACION

Europa debe aumentar la producción de defensa ante la crisis de Irán, dice Kubilius, de la UE

VARSOVIA, 6 mar (Reuters) -

La guerra en ‌Oriente ‌Medio ⁠ha hecho aún más urgente ​que Europa ⁠intensifique ⁠la producción de misiles ​antiaéreos y antibalísticos, dijo ‌el viernes ​el comisario ​de Defensa de la UE, Andrius Kubilius.

"Con la crisis iraní (...) ha quedado muy ​claro que Europa debe ⁠aumentar la producción de misiles ‌antiaéreos y antibalísticos", dijo durante una rueda de prensa conjunta con el vice primer ministro ‌polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

"Los estadounidenses no podrán ⁠suministrar lo ‌suficiente, ni a ⁠los países ⁠del golfo Pérsico, ni a sus propias fuerzas, ni a Ucrania", añadió. (Información ‌de ​Charlotte Van Campenhout; edición de Makini Brice; edición en español de ‌Jorge Ollero Castela)

Reuters
