Europa debe aumentar la producción de defensa ante la crisis de Irán, dice Kubilius, de la UE
VARSOVIA, 6 mar (Reuters) -
La guerra en Oriente Medio ha hecho aún más urgente que Europa intensifique la producción de misiles antiaéreos y antibalísticos, dijo el viernes el comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius.
"Con la crisis iraní (...) ha quedado muy claro que Europa debe aumentar la producción de misiles antiaéreos y antibalísticos", dijo durante una rueda de prensa conjunta con el vice primer ministro polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
"Los estadounidenses no podrán suministrar lo suficiente, ni a los países del golfo Pérsico, ni a sus propias fuerzas, ni a Ucrania", añadió. (Información de Charlotte Van Campenhout; edición de Makini Brice; edición en español de Jorge Ollero Castela)