Europa debe levantar los obstáculos a la IA para no "ponerse en peligro", advierte Lagarde

Europa debe levantar los obstáculos a la adopción de la inteligencia artificial para evitar "ponerse en peligro" frente a Estados Unidos y China, pioneros en la materia, estimó el lunes la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

"Debemos eliminar todos los obstáculos que nos impiden adoptar esta transformación", declaró Lagarde en un discurso pronunciado en Bratislava.

"De lo contrario, corremos el riesgo de que la ola de adopción de la IA nos supere y de poner en peligro el futuro de Europa", advirtió la guardiana del euro.

Además, consideró que los europeos ya "perdieron la oportunidad de ser pioneros en la IA", frente a Estados Unidos y China que han tomado una ventaja considerable en este ámbito.

Europa aún paga las consecuencias de haber adoptado tardíamente la última revolución digital vinculada a internet, por lo que "no podemos permitirnos repetir el mismo error", previno.

Hoy el Viejo Continente aún puede "convertirse en un actor fuerte" a condición de actuar "de manera decisiva", prosiguió la exdirectora del FMI.

La Unión Europea anunció la semana pasada una serie de medidas destinadas a reducir la carga regulatoria en el ámbito de la inteligencia artificial y de los datos, en nombre de la urgencia de recuperar la competitividad de Europa y de reducir su retraso tecnológico.

