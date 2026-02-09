Europa debe prepararse para un mayor papel de valor refugio global, según Kocher, del BCE

Por Balazs Koranyi y Francois Murphy

VIENA, 9 feb (Reuters) - Europa debe prepararse para desempeñar un papel más importante en las finanzas mundiales, dado el retroceso del dólar, y necesita reforzar su arquitectura financiera para que el euro adquiera una mayor cuota de mercado, dijo Martin Kocher, gobernador del Banco Nacional de Austria y responsable de política monetaria del Banco Central Europeo.

El BCE reveló la semana pasada sus planes para ampliar el acceso a su mecanismo de liquidez en euros con el fin de impulsar la posición global de la moneda, y dijo que proporcionaría a los líderes de la UE una "lista de tareas" con la esperanza de que la tan debatida reforma financiera adquiera finalmente una mayor urgencia.

Las medidas del BCE se producen en un momento en que las relaciones cada vez más turbulentas de Europa con Estados Unidos y la mayor competencia económica de China están sacudiendo los cimientos de la política económica y de defensa, lo que obliga a los líderes a replantearse el papel de la UE en la escena mundial.

EL EURO SE CONSIDERA UN ACTIVO REFUGIO

"Llevamos tiempo observando un papel más importante del euro", dijo Kocher en una entrevista.

"Estamos observando un mayor interés por el euro por parte de nuestros homólogos y creo que esa es una de las razones por las que estamos viendo una cierta apreciación del euro, por las que el euro se está convirtiendo cada vez más en una moneda refugio", agregó.

El euro se ha revalorizado un 14% frente al dólar con respecto al año pasado, en parte debido al debilitamiento de la confianza en Estados Unidos por sus erráticas políticas comerciales y en parte por el aumento de la confianza en Europa por el aumento del gasto en defensa e infraestructuras.

PUEDE VERSE OBLIGADO A ASUMIR UN PAPEL MÁS IMPORTANTE

Más de la mitad de las reservas mundiales de divisas siguen manteniéndose en dólares, pero esta tendencia ha ido disminuyendo de forma constante durante la última década y se espera que siga retrocediendo, lo que beneficiará en parte al euro, que tiene aproximadamente una cuota de mercado del 20%.

Kocher dijo que este reajuste global podría suponer un mayor protagonismo para el euro y que la Unión Europea debe estar preparada.

"No es un objetivo desempeñar un papel más importante como euro a nivel internacional, pero es posible que nos veamos obligados a hacerlo", dijo. "Es importante estar bien preparados".

"Por eso estamos debatiendo sobre repos internacionales, 'swaps' —también conocidas como permutas financieras— o cualquier otro instrumento disponible en la caja de herramientas para estabilizar el sistema financiero internacional", dijo Kocher. "Es una preparación y forma parte del mandato de mantener la estabilidad financiera".

Se espera que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, anuncie a lo largo de esta semana los detalles del renovado mecanismo de respaldo del euro del BCE, conocido comúnmente como líneas de repos.

Kocher añadió que la comunicación del Gobierno estadounidense sobre el dólar no apunta a ningún tipo de cambio de rumbo.

"Ha habido declaraciones del Gobierno estadounidense en las que afirman que no les preocupa mucho la depreciación del dólar", dijo Kocher. "Si a EEUU no le preocupa, significa que no tomará ninguna contramedida por lo que ha sucedido".

POSTURA MONETARIA COMPATIBLE CON EL OBJETIVO

En cuanto a la política monetaria de la zona euro, Kocher dijo que se sentía cómodo con la política de mano firme del BCE y que se necesitaría un cambio sustancial en el entorno para que el BCE discutiera un ajuste de su postura.

El BCE mantuvo los tipos sin cambios la semana pasada, manteniendo la política monetaria estable desde junio, y ofreció unas perspectivas tan equilibradas que los inversores no prevén ningún cambio en los tipos este año.

"Creo que los riesgos están equilibrados ahora", dijo Kocher. "Tanto en lo que respecta a las perspectivas de inflación como a las perspectivas económicas".

Si bien la fortaleza del euro frena la inflación, la variación del tipo de cambio se produjo en el primer semestre de 2025, por lo que está totalmente incorporada en las previsiones, y las perspectivas se han mantenido en general estables desde las previsiones del BCE de septiembre.

Argumentó que el tipo de cambio solo le preocuparía si la inflación se desviara tanto del objetivo que redujera las expectativas a largo plazo.

Pero, por ahora, se trata de una discusión teórica y nada indica que se vaya a producir tal cambio.

"Creo que necesitaríamos un cambio en el entorno para modificar realmente la orientación de la política monetaria", dijo. "Por el momento, la orientación de la política monetaria es compatible y está en consonancia con nuestro objetivo".

