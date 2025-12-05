Europa debe protegerse del dominio estadounidense en tierras raras, según el director de la agencia

Por Eric Onstad

LONDRES, 5 dic (Reuters) -

Europa por fin ha dado pasos importantes para desarrollar su sector de tierras raras y contrarrestar el dominio chino, pero necesita protegerse para no verse desbordada por Estados Unidos, dijo el director de una agencia financiada por la UE para minerales clave.

Bernd Schaefer, director general de EIT RawMaterials, acogió con satisfacción la publicación el miércoles de un nuevo plan de acción de la UE para asegurar las materias primas críticas utilizadas en coches eléctricos, turbinas eólicas y semiconductores.

El plan REsourceEU de la Comisión Europea incluye la inversión de 3.000 millones de euros (US$3.490 millones) durante el próximo año para acelerar proyectos que podrían reducir la dependencia de los suministros de un solo país.

"No cabe duda de que se trata de un verdadero paso adelante en la ambición, pero aún le faltan un par de cosas", dijo Schaefer a Reuters en una entrevista.

La UE debe intensificar las negociaciones con terceros países que puedan suministrarle minerales clave

"En los últimos años se han firmado muchos memorandos de entendimiento con socios internacionales, pero esto es solo un punto de partida", añadió Schaefer. "Debemos ser más negociadores y abandonar nuestra actitud prosaica y simplemente hablar de todo".

Europa también tiene que asegurarse de no seguir perdiendo activos clave de tierras raras en favor de EEUU, dijo, basándose en la reciente adquisición USA Rare Earth de Less Common Metals, una de las pocas empresas implicadas en un paso clave del procesamiento, convertir los óxidos de tierras raras en metales y aleaciones.

"Existe el peligro de que la cadena de valor de las tierras raras se traslade a Estados Unidos", afirma Schaefer.

"EEUU podría convertirse en una segunda China, por así decirlo, en términos de otro país del que depender para importar imanes".

(1 dólar = 0,8584 euros) (Información de Eric Onstad; edición de Andrew Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)