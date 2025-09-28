Europa debe "redoblar" esfuerzos contra el cambio climático, reclama agencia de la UE

Europa debe "redoblar" sus esfuerzos para hacer frente al calentamiento global y proteger su medio ambiente, cuyo estado general "no es bueno", advirtió el lunes en un informe la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

Europa debe "redoblar la aplicación de políticas y acciones de sostenibilidad a más largo plazo ya acordadas en el marco del Pacto Verde Europeo", adoptado durante el mandato anterior de la Comisión Europea, señaló la AEMA en un comunicado al presentar su informe.

En una cumbre climática de la ONU la semana pasada, los Estados miembros de la UE no lograron presentar un plan formal para una mayor reducción de la emisión de gases de efecto invernadero de aquí a 2035 debido a desacuerdos entre los Veintisiete. Tampoco han conseguido ponerse de acuerdo sobre un objetivo para 2040.

cbw/ef/po/pc/mb