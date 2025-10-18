Europa debe ser más dura con China en la cuestión comercial, dice el jefe del Bundesbank

WASHINGTON, 18 oct (Reuters) - Europa debe actuar "de forma más ofensiva" en sus relaciones comerciales con China para proteger sus propios intereses y los de sus empresas, dijo el sábado el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

Los aranceles impuestos por Estados Unidos este año han provocado agitación a nivel mundial, ya que China tomó represalias y desvió a otros mercados algunos de los productos que ya no puede exportar a ese país.

"Cuando se trata de China, permítanme decir solo una cosa: China necesita a Europa más de lo que Europa necesita a China", dijo Nagel, que forma parte del Consejo de Gobierno del BCE, en Washington.

"Somos una economía fuerte. Somos 450 millones de personas (...) Así que deberíamos jugar la carta europea de una forma más ofensiva", agregó.

Nagel sostuvo que Europa necesita evitar una guerra comercial con China y debe mantener un diálogo, pero también debe proteger sus propios mercados.

"El punto que me gustaría remarcar aquí es que Europa debería jugar las cartas de una manera en la que estemos más convencidos de nosotros mismos, porque el mercado más importante para Europa es la propia Europa", destacó Nagel.

Las grandes compañías europeas también se están viendo afectadas por las restricciones de Pekín a materiales como las tierras raras, cuya producción domina.

En China, en tanto, las empresas europeas también buscan competir con las marcas nacionales. (Reporte de Balazs Koranyi; Editado en español por Javier Leira)