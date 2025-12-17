Europa debe ser responsable de su propia seguridad, dice Von der Leyen

BRUSELAS, 17 dic (Reuters) -

Europa debe ser responsable de su propia seguridad, dijo el miércoles la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen.

"Ya no es una opción. Es una obligación", dijo ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Añadió que Europa "no puede permitirse que otros definan su visión del mundo" y que, si bien la estrategia de seguridad nacional estadounidense tiene razón al afirmar que la cuota de Europa en el PIB mundial está disminuyendo, Estados Unidos va por "el mismo camino".

