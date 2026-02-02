Europa debe superar divisiones para ser una "potencia real", dice exdirector del BCE

Mario Draghi, exdirector del Banco Central Europeo (BCE), instó este lunes a Europa a superar sus "viejas divisiones" para convertirse en una "potencia real", en un discurso en una universidad de Lovaina, en Bélgica

"De todos los que ahora quedaron en medio de la tenaza de Estados Unidos y China, únicamente los europeos tienen la posibilidad de convertirse en una potencia real", dijo el economista italiano

Draghi afirmó que los europeos tenían que decidir un camino: "¿Queremos seguir siendo un gran mercado único, sujeto a las prioridades de los demás? ¿O queremos tomar las medidas necesarias para convertirnos en una potencia?"

Draghi presentó en 2024 un demoledor informe sobre el futuro de la Unión Europea; será invitado a una reunión de jefes de Estado y de gobierno europeos dedicada a la competitividad el 12 de febrero en Bélgica

"La mayoría de los estados europeos ni siquiera son potencias medias", insistió Draghi este lunes al recibir un doctorado honoris causa de la universidad de KU Leuven (Lovaina)

"Cuando se trata de defensa, política industrial o asuntos exteriores, se nos trata como una colección dispar de estados de tamaño medio, que pueden dividirse", lamentó el economista

En opinión de Draghi, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos ha dejado "claro por primera vez que considera que la fragmentación política europea sirve a sus intereses"

Además, señaló, "nos enfrentamos a una China que controla eslabones críticos en las cadenas de suministro globales y está lista para aprovechar esa ventaja"

En ese cuadro, advirtió, "Europa corre el riesgo de quedar subordinada, dividida e industrializada. Y una Europa que no puede defender sus intereses no preservará sus valores por mucho tiempo"